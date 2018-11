Polka chce wygrać turniej Wielkiego Szlema. "Cel na przyszły rok"





Plan ma bardzo ambitny - wreszcie sięgnąć po triumf w turnieju Wielkiego Szlema. - Mam nadzieję, że w przyszłym roku zrobię ku temu kolejny krok - zapowiada Alicja Rosolska.

Radwańska: albo gram na dawnym poziomie, albo nie gram w ogóle Agnieszka... czytaj dalej » W sezonie 2018 w parze z Amerykanką Abigail Spears 33-letnia tenisistka dotarła do półfinału Wimbledonu w deblu. Z Chorwatem Nikolą Mekticiem grała w finale miksta US Open.



- Każde z tych osiągnięć było wyjątkowe i kosztowało mnie sporo wysiłku. Po słabych rezultatach na mączce, w tym nieudanym Roland Garros, wygrany turniej w Nottingham dodał nam z Abigail pewności siebie, której ukoronowaniem był półfinał mojego ulubionego Wimbledonu. Uwielbiam grać na trawie i dlatego od zawsze marzę o wygraniu właśnie tej lewy Wielkiego Szlema - twierdzi Rosolska.

Ważne decyzje

Finał US Open nie był dla niej zaskoczeniem. - Do Nowego Jorku jechałam dobrze przygotowana. W deblu co prawda odpadłyśmy ze Spears przedwcześnie, ale mecz pierwszej rundy przegrałyśmy raczej ze sobą niż z przeciwniczkami. Na szczęście zrekompensowałam sobie to wszystko mikstem. Ten sukces dał mi dużo pozytywnej energii, sprawił wiele radości i przede udzielił odpowiedzi na pytanie, które zadawałam sobie od dawna - jakie to uczucie być w finale Wielkiego Szlema? Teraz już mam tę świadomość, a nabyte doświadczenie sprawiło, że dalej szukam odpowiedzi na trochę inne zagadnienie - jak wygrać Wielkiego Szlema? - opowiada polska tenisistka.

Co zrobić, by tego dokonać? - Przede wszystkim musimy ustalić jasne i klarowne cele na przyszły rok. Tak naprawdę to w 2018 umówiłyśmy się tylko na Australian Open, a wyszedł z tego cały sezon. Żeby było jasne - bardzo odpowiada mi styl Abigail, która lubi grać szybko i agresywnie wchodzi na siatkę. Dobrze się uzupełniamy. Ale po naszym sukcesie na Wimbledonie była nieco zagubiona i chciała kończyć karierę. Zdecydowała się – niejako na pożegnanie i ukoronowanie 20-letnich startów – wystąpić jeszcze na US Open, dlatego też podczas tego występu czuła dodatkową presję. Przed nami więc ważne decyzje. Zobaczymy, czy dalej będziemy współpracować na korcie, czy pozostanie nam tylko przyjaźń poza nim - wyjaśnia Rosolska.

Źródło: si.robi CC BY-SA 2.0 W roku 2018 Rosolska osiągnęła półfinał Wimbledonu w deblu i finał miksta US Open