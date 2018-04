Zmiany w austriackich skokach. Trener nie chce pracować z kadrą





Heinz Kuttin nie będzie dłużej, mimo ważnego do 2019 roku kontraktu, trenerem austriackiej kadry skoczków narciarskich - poinformował szef Austriackiego Związku Narciarskiego Peter Schroecksnadel. Poprzedni sezon reprezentantów tego kraju okazał się katastrofalny.

Jak tłumaczył Schroecksnadel, we wtorek przed południem w Innsbrucku doszło do spotkania władz federacji z Kuttinem i ten zadeklarował, że nie chce dłużej pracować z kadrą. Jako jedną z przyczyn wymienił między innymi krytykę po niedanych występach w ostatnich miesiącach, która spadła nie tyle na niego, co dotknęła też jego rodziny. Zwolnili trenera, został dyrektorem. Zmiany u rywali Polaków Słoweńcy robią... czytaj dalej »

Koszmarny sezon

Miniony sezon był najgorszym w wykonaniu Austriaków od wielu lat. Po raz trzeci w historii, a pierwszy od sezonu 2000/2001, reprezentanci tego kraju nie wygrali żadnego konkursu Pucharu Świata, w czołowej "20" klasyfikacji generalnej znalazł się tylko triumfator poprzedniej edycji Stefan Kraft. Także z igrzysk olimpijskich w Pjongczangu Austriacy wrócili bez medalu.



47-letni Kuttin, który w latach 2004-06 był szkoleniowcem polskiej kadry, prowadził austriackich skoczków od 2014 roku. Największym sukcesem było podwójne zwycięstwo Krafta w ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Lahti.

Źródło: PAP/EPA Nawet Stefan Kraft (z lewej) skakał poniżej oczekiwań

Zmiana trenera kadry skoczków to nie jedyna roszada w austriackiej federacji. Za tę konkurencję oraz kombinację narciarską będzie teraz odpowiadał były dwuboista Mario Stecher. Zastąpi na tym stanowisku byłego skoczka Ernsta Vettoriego.

Następca za kilka tygodni

Stecher, który będzie odpowiadał za wybór następcy Kuttina, ocenił, że w przypadku skoczków w ostatnim sezonie "popełniono błędy", w ekipie brakowało entuzjazmu i można było mieć też zastrzeżenia do atmosfery.



Jak poinformował, nazwisko nowego trenera kadry skoczków zostanie ogłoszone za kilka tygodni. Na razie w kręgu zainteresowań pozostaje "trzech, czterech kandydatów". Pierwszeństwo Stecher daje rodzimym szkoleniowcom, na przykład Alexandrowi Stoecklowi, którego jednak wiąże z federacją Norwegii długoterminowa umowa.