Zwolnili trenera, został dyrektorem. Zmiany u rywali Polaków





Słoweńcy robią wszystko, by przywrócić blask tamtejszym skokom. Trenerem kadry A został Gorazd Bertoncelj. Zastąpił Gorana Janusa, który teraz będzie dyrektorem sportowym w Słoweńskim Związku Narciarskim.

- Nie boję się ewentualnej utraty posady. W przeszłości nie dochodziło do zmian, więc teraz też jej nie będzie. Mam kontrakt do 2020 roku i chcę go wypełnić - mówił trener Janus pod koniec lutego dla słoweńskiego portalu siol.net.

Zmieniony, ale zostaje

Jednak zakończony w niedzielę cykl w wykonaniu Słoweńców nie był dobry. Najlepszym z reprezentantów tego kraju był Peter Prevc, którego w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata sklasyfikowano na 15. miejscu.

Ponadto były dwa zwycięstwa Jerneja Damjana w Kuusamo i Anze Semenicia w Zakopanem, srebrny medal drużyny na mistrzostwach świata w lotach i trzecie miejsce w Planicy w zawodach PŚ. To okazało się zbyt mało, by trener, który pracował ze słoweńskimi skoczkami od sezonu 2011/12, mógł ocalić posadę.

Dymisja nie oznacza jednak, że Janus kategorycznie żegna się z tamtejszą federacją. Od teraz ma być dyrektorem sportowym w Słoweńskim Związku Narciarskim. Władze doceniły to, co zrobił dla skoczków w tym kraju. Pod jego wodzą dwa medale igrzysk w Soczi - srebrny i brązowy - wywalczył Prevc, który sięgnął także m.in. po Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2015/16.

Źródło: Wikipedia (CC BY SA 3.0) Janus (pierwszy z lewej) dalej będzie pracował, ale w innej roli

W środę natomiast prezes słoweńskiej federacji Ljubo Jasnić poinformował, że funkcję nowego szkoleniowca będzie pełnił opiekun tamtejszych juniorów, w tym Domena Prevca, Gorazd Bertoncelj. Przed ostatnie siedem lat pracował on ze słoweńskimi juniorami.