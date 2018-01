Ziobro apeluje do Małysza. "Niech pan nie straszy"





Jan Ziobro, brązowy medalista mistrzostw świata w drużynie z 2015 roku, niespodziewanie postanowił zawiesić karierę skoczka narciarskiego. - Wielu ludzi z otoczenia chce mnie po prostu zniszczyć - powiedział 26-letni zawodnik WKS Zakopane.

Jan Ziobro nie chce więcej skakać. Ogłosił, że zawiesza karierę, bo czuje się poniżany i pomijany. Decyzją 26-letniego skoczka zaskoczony jest Adam Małysz. - Niech poda powody, szczegóły. Skoro mówi, że jest dyskryminowany, to niech powie dlaczego, żebyśmy mogli się do tego ustosunkować - odpowiada Orzeł z Wisły. Sprawę skomentował również minister sportu.

Jan Ziobro na początku roku zawiesił karierę

Jan Ziobro przytacza kolejne wydarzenia z poprzedniego sezonu, mające być potwierdzeniem tego, że skoczek nie był uczciwe traktowany przez osoby z Polskiego Związku Narciarskiego. Konkretnych nazwisk nie podaje, apeluje za to do Adama Małysza. - Niech pan nie straszy, że mogę się przeliczyć, bo wie pan, że nie powiedziałem wszystkiego - rzucił zawodnik.

Ziobro - drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata z 2015 roku - przed sezonem wypadł z kadry A. Obecnie nie skacze w ogóle. Na początku stycznia zawiesił karierę, rzucając bezosobowe oskarżenia o to, że był niesprawiedliwie traktowany. Jak twierdzi, ktoś z PZN opracował plan "zniszczenia go".

"Może zrobić się bardzo ciepło"

Piątka na mistrzostwa. Horngacher podał skład Kamil Stoch,... czytaj dalej » O tym, że rzuca skoki poinformował za pośrednictwem Facebooka. Potem, w ten sam sposób - w kolejnych dwóch materiałach wideo - przedstawiał "fakty", które miały mieć wpływ na jego decyzję. W najnowszym, opublikowanym w poniedziałek, Ziobro zwraca się też do Małysza.

- Mam apel do pana Adama Małysza, który bardzo głośno się wypowiedział na mój temat. Panie Adamie, pan jest dyrektorem w PZN, bierze pan za coś pieniądze. Mam więc prośbę, aby to pan powiedział nazwiska ludzi, którzy przez lata próbowali mi zaszkodzić i mnie zniszczyć. To leży w pana gestii, żeby się rozprawić z tym problemem i z tymi nieuczciwymi ludźmi - mówi na najnowszym nagraniu Ziobro.

- Niech pan nie straszy, że mogę się przeliczyć, bo wie pan, że nie powiedziałem wszystkiego, bo jeśli zacznę mówić, to wtedy może niektórym ludziom z otoczenia może zrobić się bardzo ciepło i nieprzyjemnie - dodał skoczek.





Doszło do konfrontacji

Małysz zareagował na oskarżenia zawodnika już po pierwszym nagraniu, które ten opublikował w sieci. W rozmowie z TVN24 przyznał, że PZN doprowadził do konfrontacji skoczka z osobami, które miały Ziobrę dyskryminować.

- Nie miał argumentów na to, że ktoś wywierał na nim presję i go pomijał w jakichś decyzjach. Są twarde zasady w reprezentacji, nie ma tak jak kiedyś, że każdy zawodnik może sobie robić, co chce - powiedział Orzeł z Wisły.

Adam Małysz: Janek Ziobro miał ciężko pracować

- Jeśli trenerzy zaczną mówić, jaka była z nim współpraca, to naprawdę się rozczaruje - dodał Małysz w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl.