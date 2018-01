Ziobro rzuca skoki, Małysz zdziwiony. "Ja zacisnąłbym zęby"





»

Jan Ziobro nie chce więcej skakać. Ogłosił, że zawiesza karierę, bo czuje się poniżany i pomijany. Decyzją 26-letniego skoczka zaskoczony jest Adam Małysz. - Niech poda powody, szczegóły. Skoro mówi, że jest dyskryminowany, to niech powie dlaczego, żebyśmy mogli się do tego ustosunkować - odpowiada w rozmowie z TVN24 Orzeł z Wisły. Sprawę skomentował również minister sportu.

Zaczęło się w piątek wieczorem, dzień przed wielkim wyczynem Kamila Stocha. Ziobro za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił, że porzuca skoki.



"Podjąłem decyzję o zawieszeniu kariery. Jej kontynuowanie nie ma sensu. Wielu ludzi z otoczenia chce mnie po prostu zniszczyć jako zawodnika. Jestem pomijany i poniżany" - tłumaczył.

Oglądaj Wideo: facebook.com/Jan-Ziobro-Official Jan Ziobro: zawieszam karierę



Decyzja dziwna, bo Ziobro ma ledwie 26 lat, niewiele jak na skoczka. Ma też sukcesy. Cztery lata temu sensacyjnie wygrał konkurs w Engelbergu, był też członkiem drużyny, która sięgnęła po brąz mistrzostw świata (Falun 2015).



W kwietniu został odsunięty od kadry A, tej najważniejszej. Pozostały mu treningi i starty w Pucharze Kontynentalnym, takiej drugiej lidze skoczków. Nie pierwszy raz Janek podejmuje kontrowersyjną decyzję.



- On coś takiego zrobił już na wiosnę. Trener Horngacher nie widział go w swoim zespole, miał trenować w kadrze B, a on się sprzeciwił. Powiedział, że się z tą decyzją nie zgadza, że są wszyscy do niego uprzedzeni i nie będzie trenował. Parę razy do niego dzwoniłem. To był chyba maj, może początek czerwca, gdy nie trenował dwa miesiące. Mówiłem mu, żeby się zastanowił. W końcu uznał, że będzie trenował. Był nawet podczas zarządu Polskiego Związku Narciarskiego, żeby przedstawić swoje argument - przybliżył sytuację ze swojej perspektywy Adam Małysz.

Za dużo kilogramów

Spotkanie z władzami związku miały nie pójść po myśli skoczka. - Doprowadziliśmy do konfrontacji z tymi osobami, które według niego dyskryminują. Nie miał argumentów na to, że ktoś wywierał na nim presję i go pomijał w jakichś decyzjach. Są twarde zasady w reprezentacji, nie ma tak jak kiedyś, że każdy zawodnik może sobie robić, co chce - dodał Orzeł z Wisły.



Ziobro został przesunięty do kadry B, prowadzonej przez trenera Radka Żidka. - Dostał wytyczne, wiem, że miał więcej kilogramów. Rozmawiał z trenerem. Uzgodnili, że jak schudnie, to pojedzie na Puchar Kontynentalny. Sam się na to zgodził - wyjaśnił Małysz.

Oglądaj Wideo: tvn24 Adam Małysz: Janek Ziobro miał ciężko pracować



Sęk w tym, że według dyrektora PZN skoczek nie ustabilizował swojej wagi. - Druga sprawa jest taka, że eliminacjami do kadry na Puchar Kontynentalny były mistrzostwa Polski, na których on nie był. Nikt mi ani prezesowi nie był w stanie wytłumaczyć dlaczego. Byłem zszokowany, gdy trener Radek Żidek do mnie zadzwonił i powiedział, że Janek się spakował i wyjechał ze zgrupowania - przyznał mistrz.



Związek ma znów zaprosić Ziobrę na rozmowy. - On nigdy nie był przekreślony, on poczuł się pokrzywdzony, że jest w kadrze B, a nie w kadrze A. Ustaliliśmy, że będzie ciężko pracować, miał sportowo pokazać, że powinien być w kadrze A. Póki co nie pokazał tego. Sam mu mówiłem, że ja zacisnąłbym zęby i robił swoje. On twierdzi, że to robi od jakiegoś czasu, ale to nie działa - rozłożył ręce Małysz.

Minister nie pomoże

Sprawę skomentował również minister sportu Witold Bańka.

- To kwestie stricte sportowe, które są w gestii Polskiego Związku Narciarskiego. Resort nie będzie ingerował, to nie leży w naszych kompetencjach. O tym decyduje trener, o tym decyduje szef szkolenia w danym związku i pozostaje nam zaufać, że ta decyzja trenera Horngachera wobec Janka Ziobro była oparta o merytoryczne przesłanki - wyjaśnił w poniedziałek w radiu RMF FM minister.

Oglądaj Wideo: tvn24 Adam Małysz o decyzji Jana Ziobry (CAŁA WYPOWIEDŹ)