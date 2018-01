Ziobro rzucił skakanie i znów zabrał głos. "Fakty, które miały wpływ na moją decyzję"





Jan Ziobro: zawieszam karierę Video: facebook.com/Jan-Ziobro-Official Jan Ziobro: zawieszam karierę 8.01 | Jan Ziobro, brązowy medalista mistrzostw świata w drużynie z 2015 roku, niespodziewanie postanowił zawiesić karierę skoczka narciarskiego. - Wielu ludzi z otoczenia chce mnie po prostu zniszczyć - oświadczył skoczek. zobacz więcej wideo »

Adam Małysz: Janek Ziobro miał ciężko pracować Video: tvn24 Adam Małysz: Janek Ziobro miał ciężko pracować 8.01 | Jan Ziobro nie chce więcej skakać. Ogłosił, że zawiesza karierę, bo czuje się poniżany i pomijany. Decyzją 26-letniego skoczka zaskoczony jest Adam Małysz. - Niech poda powody, szczegóły. Skoro mówi, że jest dyskryminowany, to niech powie dlaczego, żebyśmy mogli się do tego ustosunkować - odpowiada Orzeł z Wisły. Sprawę skomentował również minister sportu. zobacz więcej wideo »

Foto: Lukasz Szelag/REPORTER | Video: facebook.com/Jan-Ziobro-Official Jan Ziobro to brązowy medalista mistrzostw świata w konkursie drużynowym

Tydzień po zaskakującym zawieszeniu kariery skoczka narciarskiego Jan Ziobro opublikował kolejny film w mediach społecznościowych. Brązowy medalista mistrzostw świata w drużynie z 2015 roku stara się wytłumaczyć kibicom swoją decyzję.

Ziobro jest rozgoryczony. Uważa, że został potraktowany niesprawiedliwie - miał wyniki, a mimo to nie był powoływany na zawody. W najnowszym nagraniu przytacza sytuacje z poprzedniego sezonu, te konkretne, które miały wpływ na jego decyzję.

"Skakałem dobrze"

Na austriackie loty w żelaznym składzie. Pierwszy i ostatni test przed mistrzostwami Trener polskich... czytaj dalej » - Sytuacja numer jeden. Rok 2016. Lato. Jesteśmy na wspólnym zgrupowaniu kadry A i B w Hinzenbach. Na koniec dochodzi do sprawdzianu wewnętrznego na skoczni, czyli zawodów między nami, które pokazują, w jakiej jesteśmy dyspozycji. Zająłem trzecie miejsce. Do Letniej Grand Prix Courchevel skakałem dobrze, ale z nieznanych przyczyn nie otrzymałem powołania na tę imprezę - wyjaśnia.

- Sytuacja numer dwa. Letnia Grand Prix w Wiśle. Występuję tam tylko ze względu na to, że obowiązywała "kwota krajowa" i nie było innych zawodów niższej rangi, gdzie można było mnie wysłać. Skaczę tutaj dobrze, zajmuje siódme miejsce, jestem drugi z Polaków. Na następne zawody w Hinterzarten znowu, z niewyjaśnionych przyczyn, nie dostaję powołania. O tym, co dostałem za siódme miejsce w Wiśle opowiem w kolejnym filmiku - kończy Ziobro.

Na swoim facebookowym profilu skoczek zamieścił także "dowody", czyli wyniki wspomnianych zawodów.





Za dużo kilogramów

Bomba wybuchła w ubiegły piątek. "Kontynuowanie kariery nie ma sensu, gdyż wielu ludzi z otoczenia chce mnie po prostu zniszczyć jako zawodnika" - mówił na opublikowanym przez siebie filmie zawodnik. Dodał, że "jest pomijany i poniżany". Wtedy oznajmił też, że na jakiś czas rezygnuje ze skakania.

Skoczkowie z zakazem wywiadów. "W którymś momencie mają zmęczony mózg" Po historycznym... czytaj dalej » Niedługo potem na jego mocne słowa zareagował Adam Małysz.

- On coś takiego zrobił już na wiosnę. Trener Horngacher nie widział go w swoim zespole, miał trenować w kadrze B, a on się sprzeciwił. Powiedział, że się z tą decyzją nie zgadza, że są wszyscy do niego uprzedzeni i nie będzie trenował. Parę razy do niego dzwoniłem. To był chyba maj, może początek czerwca, gdy nie trenował dwa miesiące. Mówiłem mu, żeby się zastanowił. W końcu uznał, że będzie trenował. Był nawet podczas zarządu Polskiego Związku Narciarskiego, żeby przedstawić swoje argumenty - przybliżył sytuację ze swojej perspektywy Adam Małysz.

Spotkanie z władzami związku miały nie pójść po myśli skoczka.

- Doprowadziliśmy do konfrontacji z tymi osobami, które według niego dyskryminują. Nie miał argumentów na to, że ktoś wywierał na nim presję i go pomijał w jakichś decyzjach. Są twarde zasady w reprezentacji, nie ma tak jak kiedyś, że każdy zawodnik może sobie robić, co chce - dodał Orzeł z Wisły.

Oglądaj Wideo: tvn24 Adam Małysz o decyzji Jana Ziobry (CAŁA WYPOWIEDŹ)

Ziobro został przesunięty do kadry B, prowadzonej przez trenera Radka Żidka. - Dostał wytyczne, wiem, że miał więcej kilogramów. Rozmawiał z trenerem. Uzgodnili, że jak schudnie, to pojedzie na Puchar Kontynentalny. Sam się na to zgodził - wyjaśnił Małysz.