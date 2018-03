"Polski nadskoczek". Zagraniczne media rozpływają się nad Stochem





"Tej zimy król sezonu Kamil Stoch zgarnął prawie wszystko" - tak zagraniczne media chwalą triumfatora niedzielnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Planicy. "Polski nadskoczek nie może już sam udźwignąć wszystkich swoich trofeów" - żartowano.

Sukcesy odniesione przez 30-letniego zawodnika tej zimy, wyliczyły m.in. czeska agencja CTK i niemiecka dpa. Stoch zdobył Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej PŚ i zarobił prawie 650 tysięcy złotych, a do tego dochodzą nagrody za wygrane w norweskim cyklu Raw Air (60 tys. euro), w słoweńskim "Planica 7" (20 tysięcy franków szwajcarskich i), a także Willingen Five (25 tysięcy euro) oraz w 66. Turnieju Czterech Skoczni (20 tys. euro).

Tylko loty

Ponadto wywalczył w lutym dwa medale igrzysk olimpijskich w Pjongczangu - złoty na dużej skoczni oraz brązowy w rywalizacji drużynowej.



"Tylko w klasyfikacji lotów po czterech zawodach lepszy o siedem punktów okazał się Norweg Andreas Stjernen" - napisała CTK.

Źródło: Grzegorz Momot/PAP Stoch w locie



Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ zajął Niemiec Richard Freitag, który do Stocha stracił 373 punkty.



- To wiele znaczy dla Richarda, że po całej zimie musi uznać wyższość jedynie Kamila Stocha - stwierdził trener niemieckiej kadry Werner Schuster.

Rywale pod wrażeniem

Pełni uznania dla osiągnięć Polaka byli też jego rywale.



Stoch: nie ma miejsca na to, by się wylegiwać Niezwykle dumny,... czytaj dalej » - Cały czas staraliśmy się go pokonać, ale ale cieszę się jego sukcesami - powiedział Freitag. - To niesamowicie imponujące. Można tylko zdjąć czapkę z głowy. Był na czele stawki na każdej imprezie - dodał jego kolega z kadry Andreas Wellinger.



Drugie miejsce w niedzielnym konkursie zajął Stefan Kraft. Po pierwszej serii Austriak był czwarty, ale dzięki udanej drugiej próbie wyprzedził dwóch Norwegów. - Niestety maszyna się nie zacięła - powiedział o Stochu Kraft.



Austriacka agencja APA skupiła się jednak na przykrej dla tego zespołu statystyce - po raz pierwszy od sezonu 2000/01, a dopiero trzeci w historii, żaden reprezentant tego kraju w skokach nie odniósł zwycięstwa przez całą zimę.



Stoch ma łącznie 31 zwycięstw w zawodach indywidualnych PŚ, a dziewięć z nich odniósł w tym sezonie. Zdobył w sumie trzy złote medale olimpijskie, ma też w dorobku dwa tytuły mistrza świata - jeden indywidualny (2013) i jeden z drużyną (2017).

