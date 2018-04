Ząb wita Stocha. Na pamiątkę medal z Zanzibaru





»

Zdobył w tym sezonie niemal wszystko, co było do zdobycia. W sobotnie przedpołudnie Kamil Stoch oficjalnie, z wielką pompą - a jakże - powitany został w rodzinnym Zębie.

Pogodzić strefę złotą z zieloną. "Jak zrobili to Adam i Kamil" Jednemu pomagał w... czytaj dalej » Razem z żoną zajechali bryczką. Potem szli w szpalerze kibiców, mistrz na lewo i prawo przybijał z nimi piątki.

Dziękowali mu za olimpijskie złoto i brąz, za srebro mistrzostw świata w lotach, za wygrany Turniej Czterech Skoczni i Złotą Kulę Pucharu Świata - wszystko w zakończonym niedawno sezonie.

W kolekcji ma też medal pamiątkowy od jednego z plemion z dalekiego Zanzibaru na Oceanie Indyjskim, gdzie Stochowie byli w podróży poślubnej. Podobno i tam go znają.

"Jestem sobą"

Wczoraj był wśród swoich, godał więc i po góralsku, malućko, ale godał. Normalny chłop.



Mistrza pytano o popularność. - Przede wszystkim cieszę się, że spokojnie mogę wyjść na ulicę, przed dom, z kolegami, z żoną - odpowiadał, porzucając gwarę, by rozumieli go i przyjezdni. - Jeżeli ktoś do mnie podejdzie, to ok, jeżeli nie, też nic się nie stanie. Najważniejsze, że jestem mężem dla żony, bratem dla sióstr, synem dla rodziców. Jestem sobą.



Pytany o największy sukces, odpowiedział: - Małżeństwo.

Oglądaj Wideo: tvn24 Ząb wita mistrza