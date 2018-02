Helikopter zabrał z bazy na K2 Rafała Fronię - poinformowała dyrektor biura Polskiego Związku Alpinizmu Marzena Szydłowska. - Będzie miał prześwietlone przedramię i zapadnie diagnoza - powiedział w rozmowie z TVN24 Janusz Majer, kierownik wyprawy.

W sobotę kierownik narodowej wyprawy na niezdobyty zimą szczyt w Karakorum Krzysztof Wielicki przekazał, iż "polska dyplomacja w Islamabadzie oraz nasz pakistański agent skutecznie działają. Helikopter jest gotowy i wyleci po Rafała Fronię, jak tylko warunki pogodowe pozwolą".

- Helikopter zabrał go do szpitala w Skardu. Będzie miał prześwietlone przedramię i zapadnie diagnoza. Zobaczymy czy faktycznie jest to złamanie, czy tylko duże stłuczenie. W zależności od tego, Rafał prawdopodobnie poleci do kraju. Dla niego wyprawa - w takim przypadku - by się kończyła - powiedział w niedzielę we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Janusz Majer, kierownik wyprawy na K2.

Zmiana trasy na szczyt K2

W piątek, w trakcie podchodzenia do obozu pierwszego na 5900 m drogą Basków, spadający kamień uderzył Fronię w przedramię, powodując złamanie. W środę w podobny sposób urazu - mimo posiadania kasku - doznał podczas wspinaczki do "jedynki" Adam Bielecki. Jak poinformował, powoli wraca do zdrowia i niedługo powinien ruszyć do górę.

Po wypadkach wyprawa na K2 inną trasą Członkowie... czytaj dalej » W niedzielę kierownik wyprawy, po konsultacji z dziesięcioma pozostałymi jej uczestnikami (wcześniej, ze względów rodzinnych musiał powrócić do Polski Jarosław Botor), dokonał wyboru innej drogi atakowania szczytu.

- Wobec zawieszenia akcji górskiej na drodze Basków ze względów bezpieczeństwa z dniem 11 lutego 2018 rozpoczynamy akcję na drodze przez Żebro Abruzzów - poinformował Wielicki.

Dotąd członkowie wyprawy próbowali przedostać się na szczyt tzw. drogą Basków. Wytyczona jest ona blisko bazy głównej, skąd bez zakładania bazy wysuniętej można było rozpoczynać akcję górską.

Żebro Abruzziego to droga pierwszych zdobywców K2. Polska wyprawa jako pierwsza w historii próbuje zdobyć szczyt zimą.