Kadra B rysą na wizerunku skoków. Małysz: coś nie wypaliło, musimy zareagować





Foto: PAP/Grzegorz Momot | Video: tvn24 Skoczkowie skończą sezon w Planicy

Medale igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, Kryształowa Kula Kamila Stocha - wszystko to tworzy niemal idealny obraz polskich skoków narciarskich. Rysą na wizerunku są jednak wyniki kadry B, która nie stanowi wartościowego zaplecza. - Na pewno znów nastąpią jakieś zmiany - zapowiada Adama Małysz.

Ostatni weekend Pucharu Świata 2017/18 upływa niemal w sielskiej atmosferze. Do Planicy Stoch przyjechał bowiem z przewagą gwarantującą mu triumf w klasyfikacji generalnej. Co prawda Maciej Kot i Piotr Żyła nie kryją rozczarowania swoimi wynikami, ale dzięki postępom Dawida Kubackiego i Stefana Huli ogólny obraz kadry A jest bardzo pozytywny.



Kosztowna dyskwalifikacja Żyły. Drugie miejsce w Pucharze Narodów ucieka Przed ostatnim w... czytaj dalej » Trudno o inny, skoro w lutym udało się wywalczyć brązowy medal w drużynowym konkursie igrzysk w Pjongczangu, a Stoch w Korei Południowej wywalczył także swoje trzecie indywidualne olimpijskie złoto. Do tego dochodzą srebro Stocha i brąz drużyny podczas mistrzostw świata w lotach. Wszyscy jeszcze tylko czekają na oficjalne przedłużenie kontraktu z Polskim Związkiem Narciarskim trenera Stefana Horngachera.

A na zapleczu kryzys

Kryzysu nie udaje się jednak zażegnać na zapleczu. Przed sezonem na stanowisku trenera kadry B Roberta Mateję zastąpił Radek Żidek. Oczekiwano, że Czech wprowadzi więcej dyscypliny, ale konkretnych efektów jego praca nie przyniosła. Doszło nawet do sytuacji, że podczas styczniowego PŚ w Zakopanem Polska wystawiła o jednego zawodnika mniej niż miała prawo, bo po prostu nie było kogo.



- Na pewno znów nastąpią jakieś zmiany. Liczyliśmy, że mocna ręka Radka sprawi, że wyniki się poprawią, ale do tego nie doszło. Trudno powiedzieć, czym dokładnie jest to spowodowane. Czekają nas w tej sprawie rozmowy i poszukamy lekarstwa - powiedział dyrektor ds. skoków i kombinacji norweskiej w PZN Adam Małysz.

Źródło: MAREK ZIELINSKI/EAST NEWS Małysz ma świetne rozeznanie

Lepsi nawet juniorzy

Zawodnicy z zaplecza kadry spisywali się tak słabo, że lepsi od nich okazywali się nawet juniorzy prowadzeni przez trenera Macieja Maciusiaka. Najlepszym z nich był Tomasz Pilch. 17-letni siostrzeniec Małysza odniósł dwa zwycięstwa w Pucharze Kontynentalnym, a raz był drugi. Zajął także czwarte miejsce w mistrzostwach świata juniorów.



- Maciek z juniorami wykonuje świetną pracę. Tu też mieliśmy wcześniej trochę zaniedbań, ale on to wszystko naprawia - podkreślił Małysz.



O tym, że Maciusiak może z czasem objąć kadrę B mówiło się już kilka miesięcy temu. Małysz o konkretnych zmianach personalnych na razie nie chce mówić. To, co w jego opinii niemal na pewno zostanie poprawione, to nadzór nad przygotowaniami zawodników zaplecza.



- Kadra B musi trenować podobnie jak ta podstawowa. W kadrze A kontroli podlega każdy aspekt i mamy tego efekty. Mam wątpliwości, czy w kadrze B też tak to wyglądało. Nie da się ukryć, że coś tam nie wypaliło, więc musimy zareagować - stwierdził.