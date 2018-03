Fortuna: gratulować, dziękować i już cieszyć się na kolejny sezon





To był piękny sezon, za który Kamilowi Stochowi, pozostałym skoczkom i szkoleniowcom trzeba gratulować, dziękować i już wraz z nimi cieszyć się na kolejny - stwierdził Wojciech Fortuna, mistrz olimpijski z 1972 roku, po ostatnim konkursie PŚ w skokach narciarskich.

Pogodzić strefę złotą z zieloną. "Jak zrobili to Adam i Kamil" Jednemu pomagał w... czytaj dalej » Zdaniem Fortuny wygrana Stocha w Słowenii była tylko pięknym dopełnieniem całego sezonu. Już tydzień wcześniej w Vikersund było bowiem wiadomo, że odbierze on swoją drugą w karierze Kryształową Kulę. Pierwszą zawodnik z Zębu zdobył w sezonie 2013/14. W zakończonym w niedzielę Pucharze Świata wygrywał dziewięć razy, w poprzednim (2016/17) triumfował w siedmiu konkursach.

Wziął niemal wszystko

W sumie do zdobytych do tej pory trofeów Stoch "dorzucił" jeszcze: w Pjongczangu - trzeci w karierze indywidualny złoty medal olimpijski oraz brązowy w drużynie, w Oberstdorfie został wicemistrzem świata w lotach narciarskich, w tych samych zawodach stanął też z kolegami na trzecim stopniu podium. Wygrał swój drugi Turniej Czterech Skoczni (także 2016/17), ale tym razem triumfując we wszystkich składających się na niego konkursach. Kolejne zwycięstwa to Willingen Five, rozgrywany po raz drugi w historii norweski Raw Air i pierwsza edycja turnieju Planica 7.

Indywidualnie pozostali Biało-Czerwoni zajęli w PŚ następujące miejsca: 9. Dawid Kubacki, 13. Stefan Hula, 16. Piotr Żyła, 21. Maciej Kot, 36. Jakub Wolny. 73. był Tomasz Pilch, ale wystąpił on jedynie w trzech konkursach cyklu. Polacy zdobyli również trzecie miejsce w Pucharze Narodów.

"Trzeba dać im odpocząć"

- To był więc naprawdę piękny sezon! No bo cóż można powiedzieć innego, gdy najlepszy skoczek świata odnosi sukcesy na każdej imprezie. Pozostali zawodnicy z tak zwanej kadry A również poszli w górę z formą i techniką, więc nic dodać, nic ująć - gratulować, dziękować i już wraz z nimi cieszyć się na kolejny sezon - podsumował sezon Fortuna.



Jaki jego zdaniem będzie ten kolejny sezon, skoro już wiadomo, że Stefan Horngacher zdecydował, że będzie kolejny rok pracował z polskimi skoczkami?



- Nie ma co dziś gdybać. Trzeba im dać chwilkę odpoczynku od tego całego szumu i cieszyć się, że taki fachowiec jak Austriak zostaje. Jestem przekonany, że on jeszcze coś z tych czołowych zawodników wydobędzie, ponieważ obserwując jak sobie poczynają na skoczni, widzę, że potencjał nadal jest - podkreślił mistrz olimpijski z 1972 roku.



