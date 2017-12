"Stoch jest bardziej utytułowanym skoczkiem od Adama Małysza"





Wojciech Fortuna, mistrz olimpijski w skokach narciarskich z Sapporo z 1972 roku, jest pod wrażeniem występu Polaków podczas sobotniego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. - Wydaje mi się, że za 58 dni będziemy słuchali Mazurka Dąbrowskiego. Bardzo miły obrazek, dwóch Polaków na podium - powiedział legendarny skoczek, przypuszczając, że w tym roku ktoś z Biało-Czerwonych znowu wygra TCS.

Kamil Stoch jest pierwszym Polakiem, który wygrał konkurs w Oberstdorfie. Trzeci był Dawid Kubacki. Na piątej pozycji uplasował się Stefan Hula, Maciej Kot był 15., a Piotr Żyła 25.

"Nie zrobi dziadostwa"

Zwycięstwo Stocha, podium Kubackiego! Fantastyczny początek Turnieju Czterech Skoczni To był... czytaj dalej » - Wierzyłem cały czas w polskich skoczków - zapewnił Wojciech Fortuna w rozmowie z TVN 24. - W końcu to mistrzowie świata. Mimo trudnych warunków pokazali, że stać ich na wielkie skakanie. Cieszę się bardzo, bo Kamil to jest pierwszy Polak, który wygrał zawody Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Pięknie rozpoczął. W zeszłym roku zajmował drugie, trzecie miejsce i tym sposobem wygrał cały turniej. Dzisiaj ma szansę powtórzyć tamten sukces - ocenił zakopiańczyk.

Fortuna uważa, że to nie jest jeszcze szczyt możliwości Stocha.

- On naprawdę jest wielkim mistrzem. To nie jest jeszcze jego stuprocentowa forma. Ma ogromne doświadczenie i potrafi skakać w trudnych warunkach. Nawet jak ma wiatr z tyłu, to on nie zrobi dziadostwa. Po prostu jest najsilniejszy z naszych i stanowi najmocniejsze ogniwo w drużynie - zauważył mistrz olimpijski z Sapporo.

Pięć minut Kubackiego

Fortuna jest także bardzo zadowolony z występu Kubackiego. Po raz pierwszy w karierze stanął on na podium konkursu Pucharu Świata.

Stoch pnie się w górę na liście wszech czasów. Przed nim same legendy Kamil Stoch... czytaj dalej » - Na początku sezonu powiedziałem, że Kubacki będzie miał swoje pięć minut i chyba się to rozpoczęło. Dawid już pokazał, że jest jednym z najlepszych skoczków na świecie. Zdobył już w drużynie złoto i wygrywał w Letniej Grand Prix. Teraz wypada, by to potwierdził zimą - zauważył 65-latek.

Lepszy niż Małysz?

Fortuna jest bardzo dobrej myśli, jeśli chodzi o cały TCS. Uważa, że Stoch to najbardziej utytułowany polski skoczek w historii i ponownie to udowodni.



- Kamil Stoch jest podwójnym mistrzem olimpijskim i mistrzem świata. Zdominował polskie i światowe skoki. Jest bardziej utytułowanym skoczkiem od Adama Małysza. Adam jest wielki, swoje zrobił. Miał medale mistrzostw świata i olimpijskie, wygrywał Puchary Świata, a teraz jest czas jego następcy. Kamil to dominator polskich skoków. Wydaje mi się, że za 58 dni będziemy słuchali Mazurka Dąbrowskiego. Oby tak dalej. Mamy mistrzów świata i wierzę, że stać ich na medale olimpijskie - ocenił Wojciech Fortuna.

