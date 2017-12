Olimpijskie złoto wygrał o 0,003 sekundy. Strażak znowu nie składa broni





Blisko cztery lata temu zaszokował i zachwycił. Na dystansie 1500 m sięgnął w Soczi po tytuł mistrza olimpijskiego - dzięki przewadze 0,003 s, czyli niecałych 5 cm - a w drużynie po brąz. Jak będzie niebawem w Pjongczangu? - Realnie patrząc powtórka ze złota jest niemożliwa. Ale… Ta najlepsza dyspozycja ma przyjść na igrzyska. Nie wiem, czy da to medal, ale robię wszystko, co w mojej mocy - zapewnia Zbigniew Bródka.

Przed świętami wrócili z kolegami z reprezentacji z zawodów Pucharu Świata w Salt Lake City. W ponurych nastrojach, bo nie zdobyli kwalifikacji olimpijskiej, co oznacza, że nie będą w Pjongczangu bronić pozycji medalowej w drużynie z Soczi.



- Nie zakładaliśmy, że możemy nie zdobyć tej kwalifikacji. Zaskoczyli na Amerykanie, bardzo mocno pojechali w pierwszym biegu, co trochę wybiło nas z równowagi i z rytmu. Podjęliśmy rękawicę, niestety, ja nie wytrzymałem tempa - przyznał Bródka.

Rowerem do pracy

Mistrza dopadła kontuzja mięśnia czworogłowego, to ona zepsuła przygotowania. - Te sześć tygodni po urazie, przed wylotem do USA, nie było dla mnie najlepsze, częściowo musiałem zmienić trening. Gdyby nie zbliżające się igrzyska, musiałbym odstawić łyżwy i poddać się rehabilitacji - tłumaczy.



W rywalizacji pucharowej na 1500 m jest dopiero 23., co przed tak ważną imprezą nie brzmi optymistycznie. Mistrz uspokaja, prosi o cierpliwość. - Zostało jeszcze sporo czasu. Jeżeli zdrowie dojdzie do takiego poziomu, że nic nie będzie mi przeszkadzało, to jestem w stanie przygotować się lepiej niż to widać po moich wynikach z początku sezonu - obiecuje.



Choć sięgnął po to, co w sporcie najcenniejsze, nie rzucił pracy w straży pożarnej. Więcej, wciąż można go spotkać na drodze z Domaniewic - gdzie mieszka - do Łowicza, jak rowerem zasuwa do remizy. - W sezonie łyżwiarskim nie jestem pełnoetatowym strażakiem, a poza nim jak najbardziej, w jednostce ratowniczo-gaśniczej. Tu nic się nie zmieniło. I zmian nie planuję - mówi Bródka.