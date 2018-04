W drodze na mecz zginęła połowa drużyny juniorów. "Już nigdy ich nie przytulimy"





»

Tragiczczny wypadek z udziałem młodych hokeistów Foto: twitter.com/HumboldtBroncos Video: Reuters Tragiczczny wypadek z udziałem młodych hokeistów 09.04 | Do tragicznego wypadku doszło w zachodniej Kanadzie. Autobus wiozący na mecz juniorski zespół hokeja Humboldt Broncos zderzył się z ciężarówką. Mówi się o czternastu zabitych osobach i kolejnych czternastu rannych. zobacz więcej wideo »

Zginęli młodzi hokeiści Foto: twitter.com/HumboldtBroncos Video: Reuters Zginęli młodzi hokeiści 09.04 | 14 osób zginęło, a 14 zostało rannych w zderzeniu autokaru z ciągnikiem na lokalnej drodze w kanadyjskiej prowincji Saskatchewan w centrum kraju. Autokarem jechała młodzieżowa drużyna hokejowa. zobacz więcej wideo »

Foto: twitter.com/HumboldtBroncos | Video: Reuters Tragedia. W wypadku zginęło 10 zawodników Humboldt Broncos

Od piątku Kanada jest w szoku. Płacze, nie wierzy w to, co się stało. W drodze na ligowy mecz zginęli w wypadku chłopcy w wieku od 16 do 21 lat - połowa hokejowej drużyny juniorów Humboldt Broncos.

Miejsce tragedii, sfilmowane z helikoptera, wygląda przerażająco. Jakich słów używać, by opisać ten dramat?



- Dotarliśmy tam, na miejsce… Nigdy więcej nie chcę oglądać czegoś tak przerażającego. A potem szpital, ranni, ich jęki, ich strach, ich ból. Jak podróż aleją ciemności - mówił pastor Sean Brandow.



Gone but never forgotten. #PrayForHumboldt#HumboldtBroncospic.twitter.com/hHuma0UVdC — Hockey Perks (@HockeyPerks) 9 kwietnia 2018





U obcych, życzliwych ludzi

Humboldt, mieścina w prowincji Saskatchewan. Niecałe sześć tysięcy mieszkańców, w przytłaczającej większości zakochanych w hokeju.

Przez ostatnie pół wieku zjeżdżali tu młodziutcy zawodnicy z całej zachodniej części kraju, marzący o zawodowej karierze. Mieszkali u obcych, życzliwych ludzi, trenowali w miejscowych Broncos, czyli Mustangach. Gra w barwach tej drużyny to naprawdę było coś.

Wszystko toczyło się spokojnie, swoim trybem, przez długie 50 lat. Mustangi wygrywały, Mustangi przegrywały, nieważne - były dumą i wizytówką nie miasteczka, a całego regionu. Ich roczny budżet to mniej więcej 700 tys. dolarów, pochodzących ze szczodrych darowizn. Grupa lokalnych farmerów potrafiła się skrzyknąć, na 160 akrach zasiać zboże, a pieniądze z jego sprzedaży przekazać klubowi.



Tak to się w Humboldt robiło.



Mourners and survivors gathered for a memorial to victims of the Humboldt Broncos tour bus crash in Saskatchewan. https://t.co/PU7I7i2BqT#humboldtstrong (photos via @Reuters) pic.twitter.com/sk8SkpHXUo — Globalnews.ca (@globalnews) 9 kwietnia 2018





Zderzył się w ciężarówką

Świat zawalił się w piątkowy wieczór, około godziny 17, na autostradzie numer 35, na północ od Tisdale. Autokar z zawodnikami Broncos, jadącymi na mecz z Nipawin Hawks, zderzył się w ciężarówką przewożącą ciągniki.



Zginęło 15 osób - 10 zawodników, dwóch trenerów, statystyk, prezenter radiowy i kierowca drużyny.



"Każdego chłopca, który pukał do naszych drzwi, przyjmowaliśmy nie tylko pod dachy, ale prosto do serc. Od razu zostawali częścią rodziny" - cytuje panią Rene Cannon "New York Times". Ona i jej mąż David gościli w domu trzech hokeistów, którzy zginęli w wypadku - Xavier Labelle i Logan Hunter mieli po 18 lat, Adam Herold 17. urodziny miał obchodzić w czwartek. "Już nigdy ich nie przytulimy. Nigdy nie powiemy im przed meczem, żeby wyjechali na lód i skopali tyłki tym z naprzeciwka" - stwierdziła pani Rene.



Band of Hockey Brothers. A powerful picture of some of the surviving players uniting in the hospital. Today, the entire hockey world stands together after the Humboldt Broncos bus accident that took too many too soon. #PrayersForHumboldtpic.twitter.com/F66zWF0Jif — Amélie Clément (@AmelieFClement) 7 kwietnia 2018





Prośba o modlitwę

Humboldt pogrążone jest w żałobie. W kościele, położonym w pobliżu klubowej hali, zwyczajowe śniadanie dla wiernych zamieniło się w zbiórkę pieniędzy dla rodzin zabitych w wypadku.



Przy zjeździe z autostrady do miasteczka na ogromnym bilbordzie umieszczono prośbę o modlitwę za ofiary.



W restauracjach i sklepach przy głównej ulicy - Glenn Hall Drive, nazwanej tak na cześć bramkarza, który zaczynając karierę w Humboldt, zakończył ją zdobyciem dwóch Pucharów Stanleya - wywieszono koszulki w klubowych barwach.



Pod halą płoną znicze, schody do wejścia utonęły w kwiatach. W niedzielę zorganizowano tam czuwanie, poprzedzone minutą ciszy i zadumy. Przybył premier Kanady Justin Trudeau, który na wieść o tragedii - jeszcze w piątek - zabrał głos w mediach społecznościowych. "Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, przez co przechodzą teraz rodzice. W żałobie jest cały kraj" - napisał.



Thank you again to @BourgaultAg for sponsoring the Bourgault Cup and presenting it to the boys after our big win. #BroncoHockeypic.twitter.com/WA4dCFJWlL — Humboldt Broncos (@HumboldtBroncos) 25 marca 2018