Vonn szykuje się do igrzysk. Po swojemu





Foto: Instagram | Video: PAP/EPA Vonn szykuje się do igrzysk

Lindsey Vonn szykuje się do startu w igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu, które ruszą 9 lutego. Alpejką jest wybitną, ale jak zwykle zadbała i o to, by nie ograniczać się do sportu.

Kilka dni temu pojawiła się na stoku w stroju Kapitana Ameryki. Kibiców rzecz jasna zachwyciła. Szybko wrzuciła więc w mediach społecznościowych zdjęcie z roku 2013 - wykonane przez słynną Annie Leibovitz - w imponującej sukni, w szpilkach, w pozie zjazdowej. "Gdybym była superbohaterem, miałabym też naprawdę długą pelerynę" - napisała.

Źródło: Instagram Lindsey Vonn w obiektywie Annie Leibovitz

Bez szpilek, bez peleryny, tylko z kijkami

Piękna Lindsey lubi pochwalić się wyćwiczonym ciałem. Kiedy wracała po jednej z licznych kontuzji, zaprezentowała zdjęcie z ćwiczeń w basenie. Promując swoją książkę "Strong Is the New Beautiful" na fotografii była bez szpilek, bez peleryny, zupełnie naga, tylko z kijkami. Na łamach zajęła się opisem pracy nad własnym organizmem - odpowiednimi ćwiczeniami, odpowiednim jedzeniem, a przy tym sposobami motywacji, jak cel osiągnąć. - Ta książka ma pomagać w tym, by żyć pełnią życia - stwierdziła wtedy autorka.

Źródło: instagram.com/lindseyvonn/ Tak Lindsey Vonn promowała swoją książkę

Na igrzyskach Amerykanka debiutowała w roku 2002 w Salt Lake City, licząc sobie 17 lat. Teraz ma 33 i olimpijskie złoto w dorobku, w zjeździe, z Vancouver 2010.



Po Kryształową Kulę sięgała aż cztery razy.

Źródło: twitter.com/lindseyvonn Vonn ćwiczyła, by wrócić do rywalizacji na stoku