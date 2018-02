Urubko z tragarzami opuszczą bazę w środę. Na K2 znowu sypie i wieje

Foto: tvn24

Śmigłowiec zabrał Rafała Fronię do szpitala w Skardu

11.02 | - Helikopter go zabrał do szpitala w Skardu. Będzie miał prześwietlone przedramię i zapadnie diagnoza. Zobaczymy czy faktycznie jest to złamanie, czy tylko duże stłuczenie. W zależności od tego, Rafał prawdopodobnie poleci do kraju. Dla niego wyprawa - w takim przypadku - by się kończyła - powiedział w niedzielę rano, w rozmowie z TVN24 Janusz Majer, kierownik wyprawy na K2.

