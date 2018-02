Urubko proponował mu wspólne wyjście. "Martwię się o niego bardzo"





Ciąg dalszy historii z samotną próbą ataku Denisa Urubko na szczyt K2. W niedzielę w mediach społecznościowych wypowiedział się na ten temat jego kolega z wyprawy, Adam Bielecki.

Urubko postanowił zaatakować szczyt K2 Denis Urubko... czytaj dalej » "Denis prawdopodobnie idzie dzisiaj do C3. Martwię się o niego bardzo. Proponował wspólne wyjście ale sugerowałem by lepiej wypocząć i poczekać na sensowną pogodę. Poszedł sam. My tymczasem robimy swoje. Bedro i Kaczek zakładają C2 a Artur i Chmielu doszli właśnie do C1" - napisał Bielecki.

Nie ma żadnego kontaktu

Dzień wcześniej z K2 dotarły zaskakujące informacje - Urubko samodzielnie, bez poinformowania kierownictwa wyprawy, wyruszył z bazy, by podjąć próbę zdobycia szczytu przed końcem lutego. Informacje te potwierdził potem szef komitetu organizacyjnego ekspedycji, Janusz Majer.



- W sobotę Maciej Bedrejczuk z Marcinem Kaczkanem dotarli do obozu pierwszego na około 6000 m. Spotkali tam Denisa, któremu chcieli przekazać radiotelefon. Ku zaskoczeniu odmówił i poszedł wyżej. Tak więc nie ma z Urubką żadnego kontaktu i nic o nim nie wiemy. Może w poniedziałek coś się wyjaśni, jeśli koledzy dojdą do obozu trzeciego. Obecnie do dwójki idą Bedrejczuk i Kaczkan, a do jedynki Marek Chmielarski i Artur Małek - poinformował Majer.



Wyprawa na drugi pod względem wysokości szczyt Ziemi (8611 m) jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć wysokogórskich w historii. Zimowe wejścia na ośmiotysięczniki stanowią największe wyzwania himalaizmu. Na szczyt K2 zimą nie dotarł nikt.

