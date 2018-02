Urubko odmówił wzięcia radiotelefonu. "Może powinien zorganizować własną wyprawę"





Nie mamy żadnego kontaktu z Denisem Urubką, który odmówił wzięcia ze sobą radiotelefonu - poinformował Krzysztof Wielicki, kierownik narodowej wyprawy na niezdobyty zimą szczyt K2.

"Denis podjął nie do końca rozsądną i bezpieczną decyzję" - Czy zrobił... czytaj dalej » Wiadomość potwierdził szef komitetu organizacyjnego ekspedycji Janusz Majer.



- W sobotę Maciej Bedrejczuk z Marcinem Kaczkanem dotarli do obozu pierwszego na około 6000 m. Spotkali tam Denisa, któremu chcieli przekazać radiotelefon. Ku zaskoczeniu odmówił i poszedł wyżej. Tak więc nie ma z Urubką żadnego kontaktu i nic o nim nie wiemy. Może w poniedziałek coś się wyjaśni, jeśli koledzy dojdą do obozu trzeciego. Obecnie do dwójki idą Bedrejczuk i Kaczkan, a do jedynki Marek Chmielarski i Artur Małek - poinformował Majer.



Na antenie TVN24 Majer skomentował też postawę Urubko. - Może powinien zorganizować własną wyprawę i wtedy prowadzić ją według swoich reguł - oznajmił.

Samowola

Zaskakujące informacje zaczęły napływać już w sobotę. Urubko samodzielnie, bez poinformowania kierownictwa wyprawy, wyruszył z bazy, by podjąć próbę zdobycia K2 przed końcem lutego.



- Taka samowola nie jest koleżeńska - skomentował Jerzy Natkański, który był kierownikiem wielu wypraw, w tym także letnich na K2.



W marcu 2015 roku Urubko, mający w dorobku dwa zimowe wejścia na ośmiotysięczniki stwierdził, że według niego zima w Himalajach i Karakorum to okres od 1 grudnia do końca lutego.

Źródło: arch. prywatne Urubko ruszył w stronę szczytu



W niedzielę na portalu wspinanie.pl napisano, że z Denisem nie ma kontaktu. "W tym momencie wiadomo jedynie, że wczesnym rankiem opuścił namiot (na ok. 6500 m) i ruszył do góry. Przed nim trudny teren Komina House’a, a także rozległej Czarnej Piramidy. Mimo wiszących poręczówek to wyzwanie dla samotnie wspinającego się Urubko. Biorąc pod uwagę dobre warunki, oraz szybkie tempo w jakim potrafi się wspinać, to można założyć, że dzisiaj dotrze do namiotu obozu 3, na wysokości 7200 m".



Obecnie warunki atmosferyczne, po nocnych i porannych opadach śniegu, są w miarę dobre, ale tylko na niższych wysokościach. Natomiast powyżej 7000 m wieje już bardzo mocno, 70-80 km/h. - Przy takiej prędkości wiatru wspinaczka jest niemożliwa - podkreślił Majer. Zapewnił, że - w razie potrzeby - koledzy oczywiście ruszą Urubce z pomocą.