Urubko nie zamierza przepraszać. "Oni też nie są aniołami"

- Podjąłem się ataku szczytowego i tak naprawdę jestem usatysfakcjonowany. Bez tego byłbym wściekły. Nie mam za co przepraszać - powiedział po powrocie do bazy pod K2 Denis Urubko. Himalaista przyznał w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN Robertem Jałochą, że kontynuowanie ataku szczytowego nie było możliwe ze względu na fatalne warunki.

- To była moja szansa, żeby coś zrobić, a nie tylko siedzieć w bazie. Podjąłem się ataku szczytowego i tak naprawę jestem usatysfakcjonowany, bez tego byłbym wściekły. Wróciłem bez zdobycia szczytu, ale to była ryzykowna sytuacja. Dużo śniegu, zero widoczności, bardzo złe warunki. W tym przypadku moją jedyną słuszną decyzją mógł być powrót - powiedział Urubko.

Przepraszać nie zamierza

Swoją samotną szarżę rozpoczął w sobotę. Nie poinformował o tym kierownika wyprawy Krzysztofa Wielickiego. Zależało mu na tym, żeby zdobyć K2 do końca lutego, bo według jego przekonań z początkiem marca w Karakorum kończy się sezon zimowy.

"Po tym, co zrobił, zespół go nie chciał" Gdyby Denis... czytaj dalej » Samotna akcja spotkała się z niezadowoleniem jego kolegów i przede wszystkim Wielickiego, na którym ciąży odpowiedzialność za wyprawę. Baza nie miała z idącym w górę himalaistą żadnego kontaktu, bo nie wziął on ze sobą radiotelefonu.

Urubko nie czuje się winny. Frustracja narastała w nim od dłuższego czasu. Już wcześniej na swoim blogu narzekał na opieszałość w działaniach wyprawy pod kierownictwem Wielickiego.

- Myślę, że nie muszę mówić przepraszam. Oni też nie są aniołami. Na tej ekspedycji wszyscy mnie ignorowali. Widziałem, jak decyzje zapadały beze mnie. Wielicki pozwolił mi wejść do obozu trzeciego, a później kazał mi wrócić z powodów, których nie rozumiem. Ok, jesteśmy mężczyznami, himalaistami. To nie jest sytuacja, żeby mówić przepraszam. Mnie nikt nie przeprosił za ich błędy. Moje zdanie pozostaje takie samo - zakończył. Urubko zdradził też, że dotarł prawdopodobnie na wysokość 7600 metrów. Nie mógł iść dalej, ponieważ warunki pogodowe były fatalne. Wiał bardzo silny wiatr, a widoczność była ograniczona.

Kończy wyprawę

W poniedziałek po powrocie do bazy zapadła decyzja, że Urubko kończy swój udział w wyprawie.

"Denis Urubko, zgodnie ze swoimi przekonaniami dotyczącymi końca sezonu zimowego, postanowił opuścić Zimową Wyprawę na K2." - napisano między innymi w oświadczeniu Polskiego Himalaizmu Zimowego w mediach społecznościowych.

Potem w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN Robertem Jałochą, Wielicki dodał jednak, że nawet gdyby Urubko sam nie zdecydował się zrezygnować i tak prawdopodobnie zostałby odesłany do domu. - Po tym, co zrobił, zespół go nie chciał - powiedział kierownik wyprawy na K2.

