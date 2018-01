Tyle zarobią w Pjongczangu medaliści. Z Soczi najbogatszy wracał Stoch





Złoto - 120 tysięcy złotych, srebro - 80 tysięcy, brąz - 50 tysięcy. Na wtorkowym posiedzeniu zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego ustalono wysokość premii za medale wywalczone na igrzyskach w Pjongczangu.

Małysz spokojny. "Stoch utrzyma formę do igrzysk" Wygrany w pięknym... czytaj dalej » Trenerzy otrzymają odpowiednio 60, 40 i 25 tys. zł.



W przypadku rywalizacji drużynowej każdy członek zespołu może liczyć na 90 tys. zł w przypadku triumfu ekipy, 60 tys. - za wicemistrzostwo, 37,5 - za trzecie miejsce.



Igrzyska ruszą 9 lutego.

System punktowy przy podziale łupów

Nagrody finansowe utrzymano na tym samym poziomie, na którym były cztery lata temu, kiedy sportowcy rywalizowali w Soczi.



Skoczek narciarski Kamil Stoch wracał wtedy do domu bogatszy o 240 tys., po zgarnięciu dwóch tytułów. Panczenista Zbigniew Bródka zapracował w Soczi na 157,5 tys. - złożyło się na to 120 tys. za triumf indywidualny oraz 37,5 tys. zł za brąz w drużynie.



Ważna informacja - wszyscy polscy medaliści zostali zwolnieni z odprowadzenia podatku.



Wybrańców Adama Nawałki będziemy w tym roku dopingować w czasie piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. FIFA płaci krajowej federacji za awans 8 mln dol. Reprezentanci dostają do podziału 35 procent tej kwoty, co w złotówkach daje mniej więcej 10,5 mln. Przy podziale łupów funkcjonuje system punktowy: 4 za wyjściowy skład, 3 za wejście z ławki, 2 za cały mecz w rezerwie, 1 - za spędzenie go na trybunach.



Agnieszka Radwańska, do niedawna tenisistka ze światowej czołówki - dziś na 37. miejscu w rankingu WTA - od początku roku 2018 zarobiła na kortach dokładnie 26 tys. 870 dol., czyli ponad 90 tys. zł. A dodać trzeba, że w tych pierwszych tygodniach sezonu Polka daleka jest od formy, z turniejów odpada zatem wcześniej, niż by chciała i ona, i jej kibice.

Źródło: Shutterstock Lewandowski i koledzy za awans do MŚ 2018 dostali do podziału 10,5 mln złotych