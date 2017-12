Zwycięstwo Stocha, podium Kubackiego! Fantastyczny początek Turnieju Czterech Skoczni





To był niesamowity inauguracyjny konkurs Turnieju Czterech Skoczni w niemieckim Oberstdorfie. Po wspaniałej walce wygrał go Kamil Stoch, a trzecie miejsce wywalczył Dawid Kubacki!

Po pierwszej serii sobotniego konkursu aż czterech Polaków znajdowało się w pierwszej dziesiątce. Kubacki był trzeci, Stoch czwarty, Stefan Hula siódmy, a Piotr Żyła dziewiąty (dwudzieste miejsce miał jeszcze Maciej Kot).

Prowadził Austriak Stefan Kraft przed liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Niemcem Richardem Freitagiem. Straty Polaków nie były jednak duże (w granicach 2,5 - 3 metrów) i można było liczyć na podium któregoś z podopiecznych Stefana Horngachera. Rzeczywistość przeszła jednak oczekiwania.

Atak Polaków

W ostatecznej rozgrywce Polacy dominowali. Mistrz kraju Hula miał słabe warunki do skakania, ale podołał zadaniu. Odległość 120 metrów dała mu wówczas prowadzenie w konkursie. Na koniec zajął piąte miejsce - najwyższe w PŚ w karierze.

Prowadził krótko, bo doskonały skok oddał Stoch. 137 metrów i 297,7 pkt! Skoczek z Zębu objął prowadzenie i czekał, co zrobią rywale.

Norweg Anders Fannemel zepsuł próbę i go nie wyprzedził. Stoch obserwował zatem Kubackiego. Skok na odległość 129 m dał mu drugie miejsce za kolegą z zespołu. Późniejszy trzeci stopień podium to jego największe osiągnięcie w karierze!

Po Kubackim do boju ruszył Richard Freitag. Skoczył dobrze, ale dwukrotnego mistrza olimpijskiego z Soczi nie wyprzedził (łączna nota 275,5 pkt). Jeszcze gorzej poszło Kraftowi. W ten sposób dwóch Biało-Czerwonych osiągnęło podium. Stoch dodatkowo został pierwszym Polakiem w historii, który wygrał w Oberstdorfie. To jego 23. triumf w PŚ. Jest on na najlepszej drodze do powtórzenia sukcesu sprzed roku.

Źródło: LISI NIESNER / PAP / EPA Kubacki i Stoch mają powody do radości

Świetna pierwsza seria

W sobotnim konkursie jako pierwszy z naszych zaprezentował się Kot. Osiągnął on punkt konstrukcyjny skoczni - 120 metrów i pewnie pokonał w swojej parze Austriaka Klemensa Aignera. Końcowego sukcesu to jednak nie dało - był 15.

Zaraz po nim do boju ruszył Stoch. Liderowi naszej kadry nie wyszły piątkowe kwalifikacje, ale tym razem pokazał, że to tylko wypadek przy pracy. Stoch wylądował na 126 metrze i z wysoką notą 131.1 pkt zdeklasował Austriaka Manuela Fettnera (107 m).



Bardzo dobrze w pierwszej serii spisał się również Żyła. Dzięki odległości 127,5 m pokonał Francuza Jonathana Learoyda (125,5 m). Niestety Żyła popsuł swoją drugą próbę i zakończył rywalizację na 18. miejscu.

W czternastej parze walczył Hula. Trafił na bardzo trudny wiatr, ale mimo to osiągnął doskonałe 123 metry. To dało mu w tamtym momencie trzecie miejsce w konkursie za Stochem i Fannemelem. Żyła był tuż za nim.

Jako ostatni z naszych zaprezentował się Kubacki. Jego świetna próba na 126,5 m zapewniła na pewien czas pierwsze miejsce, o 0,1 punktu przed Stochem. Ostatecznie po pierwszej serii prowadził Kraft przed Freitagiem. Zwycięstwo trafiło jednak w polskie ręce.

W niedzielę 31 grudnia odbędą się kwalifikacje do noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen.



Wyniki:



1. Kamil Stoch (Polska) 279,7 (126,0/137,0)

2. Richard Freitag (Niemcy) 275,5 (128,5/127,0)

3. Dawid Kubacki (Polska) 270,1 (126,5/129,0)

4. Stefan Kraft (Austria) 262,8 (132,0/119,0)

5. Stefan Hula (Polska) 259,2 (123,0/120,5)

6. Junshiro Kobayashi (Japonia) 257,1 (126,5/123,0)

7. Anders Fannemel (Norwegia) 255,3 (129,0/124,5)

. Johann Andre Forfang (Norwegia) 255,3 (114,5/126,5)

9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 255,1 (128,5/117,5)

10. Andreas Wellinger (Niemcy) 254,0 (115,0/123,0)

...

13. Gregor Schlierenzauer (Austria) 246,0 (116,5/116,5)

15. Maciej Kot (Polska) 243,3 (120,0/126,0)

25. Piotr Żyła (Polska) 231,7 (127,5/109,5)



Klasyfikacja generalna PŚ:



1. Richard Freitag (Niemcy) 630 pkt

2. Andreas Wellinger (Niemcy) 425

3. Kamil Stoch (Polska) 423

4. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 367

5. Stefan Kraft (Austria) 342

6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 291

7. Junshiro Kobayashi (Japonia) 284

8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 236

9. Dawid Kubacki (Polska) 221

10. Anders Fannemel (Norwegia) 205

...

13. Piotr Żyła (Polska) 181

15. Stefan Hula (Polska) 144

17. Maciej Kot (Polska) 115

38. Jakub Wolny (Polska) 15



Klasyfikacja Pucharu Narodów:



1. Niemcy 2590 pkt

2. Norwegia 2443

3. Polska 1949

4. Austria 1453

5. Słowenia 1057

6. Japonia 1042