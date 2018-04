Cykl zdominowany przez Stocha zagrożony. "Jak grom z jasnego nieba"





Kolejny sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich może być uboższy. Wszystko przez to, że homologacje skoczni w Trondheim, Lillehammer i Vikersund utraciły ważność. Oznacza to, że zagrożony jest cykl Raw Air, który minionej zimy zdominował Kamil Stoch.

- Jedynym obiektem, który posiada homologację na przyszły sezon to Holmenkollen w Oslo. Wiadomość ta spadła na nas jak grom z jasnego nieba - powiedział Terje Lund z norweskiej federacji narciarskiej (NSF).



W rozmowie z agencją NTB wyjaśnił, że NSF dowiedziała się o tym podczas spotkania międzynarodowej federacji narciarskiej FIS w piątek w Zurychu, podczas której ustalano m.in. kalendarz zawodów na przyszły sezon.

Miesiąc na poprawki

Usterki przedstawione przez FIS muszą zostać naprawione do 16 maja.



- W przypadku Vikersund chodzi o zeskok i pewne specyfikacje techniczne. W Trondheim i Lillehammer braki są mniejsze, lecz ich poprawa bardzo czasochłonna. W dodatku dochodzą kwestie finansowej pomocy z budżetu państwa, które jeszcze nie zostały uregulowane z powodu kryzysu rządowego w marcu i kwietniu. Sprawił on, że zaplanowane spotkania NSF z ministerstwem kultury i sportu zostały odwołane - stwierdził.



- Jestem odpowiedzialny za organizację zawodów Pucharu Świata od piętnastu lat i nigdy nie przydarzyła się taka sytuacja. Jest ona nadzwyczaj poważna i bierzemy pod uwagę, że możemy stracić wiele konkursów. Mamy teraz tylko miesiąc, a to naprawdę mało, ponieważ za homologację są odpowiedzialni właściciele obiektów, a nie NSF. W dodatku w przypadku każdego z nich struktura własności jest zupełnie inna - powiedział Lund.