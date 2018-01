Trener Polaków straszy rywali: Kamil ma jeszcze rezerwę





Trener Stefan Horngacher był bardzo zadowolony z postawy polskich zawodników w trzecim konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. - Przed Bischofshofen zadania pozostają takie same – oznajmił Austriak.

Liderem rywalizacji jest Kamil Stoch, który wygrał trzy pierwsze konkursy.



- Kamil ma jeszcze rezerwę, ale faktycznie z zawodów na zawody jest coraz lepiej. Zresztą wszyscy skakali dzisiaj bardzo dobrze. Tylko próby Dawida Kubackiego nie były idealne, ale takie rzeczy mogą się zdarzyć – ocenił szkoleniowiec Biało-Czerwonych.

Obniżył belkę

Jedynym problemem, który go nurtuje, jest prędkość dojazdowa.



- W tym elemencie ustępujemy Niemcom i Norwegom. Ale to przez to, że oni mają centrum technologiczne, którego my nie mamy. Musimy pracować z firmą narciarską i postaramy się ten aspekt jeszcze przed igrzyskami poprawić - obiecał.



Horngacher nie krył też swoich zastrzeżeń do pracy sędziów w trakcie kwalifikacji i konkursu w Innsbrucku.



- Widziałem, że Richard Freitag w pierwszej serii skoczył dużo za daleko, więc postanowiłem obniżyć belkę przed próbą Kamila. Zrobiło się niebezpiecznie. Sędziowie pracowali fatalnie. Zresztą tak samo było w trakcie kwalifikacji - ja i trener Niemców Werner Schuster sami ustalaliśmy belkę dla zawodników. A to nie jest przecież nasze zadanie. Niestety, jury nie chroni najlepszych i wydarzył się wypadek. Mam nadzieję, że nic groźnego Freitagowi się nie stało – zaznaczył Horngacher.

Źródło: PAP/EPA/LISI NIESNER Richard Freitag zaliczył upadek

Są w podobnej dyspozycji

Freitag był wiceliderem cyklu, przed Innsbruckiem tracił do Stocha 11,8 pkt różnicy.



- Bardzo mi szkoda tej sytuacji, bo chcieliśmy walczyć aż do Bischofshofen. Widziałem jednak, że jest za długi rozbieg, wybrałem bezpieczny wariant i zaryzykowałem, skróciłem go, ale będę podkreślał, że to jest zadanie sędziego. Jak się jest trenerem, decyzja o skróceniu rozbiegu jest bardzo trudna. Co by było, gdyby wiatr się nagle zmienił? Kamil skoczyłby 122 m i wtedy każdy by mnie pytał, co ja zrobiłem i czemu w ten sposób postąpiłem. Taką odpowiedzialność powinni wziąć na siebie sędziowie - podkreślił.



Stoch jest bezsprzecznie najlepszym zawodnikiem w Pucharze Świata. Mówią o tym wszyscy – jego rywale, zagraniczni trenerzy, mówi i Horngacher.



- Spokojnie. Nie można stwierdzić, że Kamil skacze w innej lidze. Ma dokładnie takie same warunki, jest na tych samych skoczniach i walczy z takim samym wiatrem. Może jest teraz trochę lepszy od innych, ale gdyby Freitag nie upadł, to na pewno poziom byłby bardziej wyrównany. Teraz we dwójkę są w podobnej dyspozycji - ocenił.

Wystarczająco dużo stresu

Stoch ma szansę zostać drugim w historii zawodnikiem, który w jednej edycji wygra konkursy na wszystkich czterech obiektach. Brakuje mu triumfu w Bischofshofen.



- Trzeba pozostać skupionym, jedziemy do Bischofshofen dokładnie z takimi samymi założeniami. Do każdych zawodów trzeba przygotować się tak samo. Nie można teraz myśleć o tym, że to zakończenie TCS. Nie wiem, czy będę Kamila oszczędzał i wystąpi we wszystkich treningach – przyznał trener.



Horngacher nie chciał komentować doniesień o możliwym angażu przez austriacką federację. - Trwa sezon, mam wystarczająco dużo stresu ze swoją drużyną. Muszę myśleć o tym, by być jeszcze lepszym na igrzyska. Każdego dnia myślę wyłącznie o tym i dlatego w ogóle nie zastanawiam się, co będzie później - zaznaczył.

Źródło: EPA Stoch triumfuje