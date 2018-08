Wróciła po karze za doping i wygrała. "Nie wiedziałam, że będzie tak potwornie mocna"

Foto: PAP/EPA Video: tvn24

Ekspert o wpadce dopingowej Johaug

16.1- | - Gdyby opiekunem Therese Johaug był lekarz z rocznym stażem, to tej sytuacji by nie było. Wiele osób zgubiła rutyna. Mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją - taki błąd popełniłoby pewnie kilka osób, co nie zwalnia z odpowiedzialności - komentował dopingową wpadkę Norweżki dr Jarosław Krzywański, członek komisji medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który był gościem programu "Wstajesz i Weekend" na antenie TVN24.

