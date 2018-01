Były mistrz pewny: Stoch nie wygra czwartego konkursu





- Kamil Stoch może się cieszyć skakaniem, ale ja wierzę w statystyki i uważam, że wprawdzie wygra w klasyfikacji generalnej, ale czwartego zwycięstwa nie odniesie - powiedział Gregor Schlierenzauer, dwukrotny zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni.

Austriacki skoczek jako jeden z niewielu zagranicznych zawodników wątpi w czwarte kolejne zwycięstwo Stocha w 66. Turnieju Czterech Skoczni. Tego dokonał tylko Niemiec Sven Hannawald w 2002 roku. Stoch może dołączyć do legend.

"Wierzę w statystyki"

- Kamila czeka wspaniały dzień. On już wie, że wygrał obecną edycję imprezy i zazdroszczę mu, bo teraz czeka go nagroda. Może się cieszyć skakaniem, ale ja wierzę w statystyki i uważam, że Stoch wprawdzie wygra w klasyfikacji generalnej, ale czwartego zwycięstwa nie odniesie – powiedział Schlierenzauer.



Dwukrotny triumfator TCS podkreślił, że wszyscy chcą pokonać Stocha, a Polak ma zbyt wiele do stracenia i zdaje sobie z tego sprawę.



- To jest 66. edycja TCS i tylko jednemu zawodnikowi udało się wygrać w czterech konkursach. To pokazuje, jak trudne jest to zadanie. Wydaje mi się, że Stoch będzie w sobotę skakać bardzo dobrze, ale nie wygra. Zobaczymy, kto ma rację – dodał czterokrotny medalista olimpijski.



- Jest kilku kandydatów do zwycięstwa w Bischofshofen. Nazwisk nie chciałbym wymieniać, ale ta skocznia, mimo że jest specyficzna, leży wielu zawodnikom. Nie jestem w ich gronie. Na razie każdy skok traktuję jako trening. Staram się krok po kroku poprawiać się i cieszyć skokami – powiedział Schlierenzauer.

Źródło: facebook.com/gregor.schlierenzauer Skakanie znowu sprawia Schlierenzauerowi przyjemność

"Obiekt jest specyficzny"

W Stocha wierzy za to kolega "Schlieriego" z reprezentacji Austrii Stefan Kraft.



- Oczywiście będę próbował przeszkodzić Kamilowi w uzyskaniu Grand Slama, ale nie wiem, czy jestem odpowiednią osobą, która powinna to deklarować. Nie chcę spekulować, bo ten sezon pokazuje, że mogę się dobrze czuć, a i tak potem nie wychodzi – przyznał zdobywca Kryształowej Kuli w zeszłym sezonie.



- Na pewno podejdę do zawodów z podniesioną głową, bo udowodniłem sobie, że nareszcie wracam na właściwe tory. Ten obiekt jest specyficzny, wymaga od skoczków cierpliwości, ale ja na szczęście go dosyć dobrze znam - dodał Kraft.

Pierwsza seria sobotniego konkursu zostanie rozegrana systemem KO. Zawody rozpoczną się o godzinie 17.

Pary pierwszej serii konkursu w Bischofshofen:



Maciej Kot - Jonshiro Kobayashi (Japonia)

Piotr Żyła - Timi Zajc (Słowenia)

Stefan Hula - Alex Insam (Włochy)

Jakub Wolny - Anders Fannemel (Norwegia)

Tomasz Pilch - Markus Eisenbichler (Niemcy)

Kamil Stoch - Cestmir Kozisek (Czechy)

Dawid Kubacki - Aleksiej Romaszow (Rosja)

Klasyfikacja TCS (po 3 konkursach):



1. Kamil Stoch (Polska) 833,2 pkt

2. Andreas Wellinger (Niemcy) 768,7

3. Junshiro Kobayashi (Japonia) 765,7

4. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 749,7

. Dawid Kubacki (Polska) 749,7

6. Markus Eisenbichler (Niemcy) 749,3

7. Anders Fannemel (Norwegia) 748,9

8. Jernej Damjan (Słowenia) 744,2

9. Robert Johansson (Norwegia) 741,2

10. Karl Geiger (Niemcy) 739,9

...

13. Stefan Hula (Polska) 724,0

14. Maciej Kot (Polska) 721,4

17. Piotr Żyła (Polska) 693,8

31. Jakub Wolny (Polska) 338,7

56. Tomasz Pilch (Polska) 102,7