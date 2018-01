Stoch znów odpalił fajerwerki. Pewny triumf w Ga-Pa





Foto: LISI NIESNER/PAP/EPA | Video: PAP/EPA Kamil Stoch znów najlepszy

Kamil Stoch umocnił się na prowadzeniu Turnieju Czterech Skoczni! Po zwycięstwie w Obersdorfie, w noworocznym konkursie w Garmisch-Partenkirchen polski skoczek znów okazał się najlepszy. Drugie miejsce zajął Niemiec Richard Freitag, a trzecie Norweg Anders Fannemel.

Po znakomitej inauguracji 66. edycji prestiżowego turnieju w wykonaniu Polaków, gdzie Stoch wygrał, Dawid Kubacki zajął trzecie, a Stefan Hula piąte miejsce, w poniedziałkowych zawodach na Grosse Olympiaschanze w Garmisch-Partenkirchen znów wystąpił komplet Polaków. I znów nie zawiedli. Polacy szaleli w Ga-Pa. Kubacki dalej od Stocha Wszyscy polscy... czytaj dalej »

Klęska faworyta

Do drugiej serii nie zdołał awansować jedynie Jakub Wolny, który i tak pokazał się z dobrej strony, skacząc 127,5 m. Miał pecha, że jego rywal w parze Niemiec Markus Eisenbichler wylądował metr dalej.

Najlepiej oczywiście poradził sobie liderujący na półmetku Stoch. Skoczek z Zębu uzyskał 135,5 m i o 1,4 punktu wyprzedzał Słoweńca Tilena Bartola (136 m) i Japończyka Junshiro Kobayashiego (137 m).

Pierwszą dziesiątkę zamykał Kubacki po wywalczeniu 126,5 m, 15. był Maciej Kot, który walczył w parze z Gregorem Schlierenzauerem. Wprawdzie minimalnie lepiej wypadł Austriak, lądując o pół metra dalej (129,5 m), ale Polak awansował do finału plasując się z piątce "szczęśliwych przegranych".

26. był Piotr Żyła - 122,5 m, a jedną pozycję niżej plasował się Hula - 119,5 m. Absolutną sensacją był brak kwalifikacji do drugiej serii jednego z faworytów Stefana Krafta. Austriak, który w Oberstdorfie był czwarty, skoczył jedynie 122,5 m. Lepszy wynik (125,5) miał jego rywal Słoweniec Ziga Jelar.

Źródło: CHRISTIAN BRUNA / PAP / EPA Stefan Kraft niespodziewanie odpadł

Jest forma

W drugiej serii Biało-Czerwoni poprawili swoje odległości. Po 126 metrów skoczyli Hula i Żyła, 133 - Kot, a pół metra dalej Kubacki. Po swoim skoku był trzeci, a ostatecznie 13. Świetnie spisywali się zwłaszcza Norwegowie. Długo liderem był Daniel Andre Tande, który poszybował najdalej ze wszystkich - 139 m. Aż w końcu najpierw pokonał go Johann Andre Forfang - 138,5, a następnie Andreas Stjernen - 137,5. Norweg nie cieszył się jednak długo.

137 metrów wystarczyło Richardowi Freitagowi, by objąć prowadzenie w konkursie. Emocje sięgnęły w końcówce, gdy pozostała finałowa trójka. Kobayashiemu (131,5) nie udało się wyprzedzić Niemca. Potem figla zaczął platać coraz bardziej wiejący wiatr, opóźniający dwa ostatnie skoki. Na szczęście udało się dokończyć konkurs. Bartol uzyskał 133,5, co dało mu czwarte miejsce. Ostatecznie był piąty, bo skaczący jako ostatni Stoch przeskoczył wszystkich - 139,5! Freitaga pokonał o 7,6 punktów, a w klasyfikacji generalnej TCS powiększył nad nim przewagę do 11,8 punktów. W "generalce" Pucharu Świata liderem wciąż jest Niemiec, ale Stoch awansował na drugie miejsce.

Źródło: PAP/EPA/LISI NIESNER Kamil był najlepszy



A na których miejscach zostali sklasyfikowani pozostali Polacy? 12. był Kubacki, 18. Kot, 25. Żyła i 27. Hula. Teraz zawody przeniosą się do Austrii. Trzeci konkurs odbędzie się w czwartek o godzinie 14. Zakończenie turnieju w sobotę w Bischofshofen.



Wyniki konkursu w Garmisch-Partenkirchen:

1. Kamil Stoch (Polska) 135,5/139,5 m; 283,4 punktów

2. Richard Freitag (Niemcy) 132/137 m; 275,8

3. Anders Fannemel (Norwegia) 132,5/136,5 m; 270,2

4. Junshiro Kobayashi (Japonia) 137/131,5 m; 269,2

5. Tilen Bartol (Słowenia) 136/133,5 m; 268,9

6. Andreas Stjernen (Norwegia) 132/137,5 m; 268,7

...

12. Dawid Kubacki 126,5/133,5; 260,7

18. Maciej Kot 129/133; 249

25. Piotr Żyła 122,5/126; 233,7

27. Stefan Hula 119,5/126; 233,2

33 Jakub Wolny 127,5; 113,6



Klasyfikacja generalna PŚ:

1. Richard Freitag (Niemcy) 710 pkt

2. Kamil Stoch (Polska) 523

3. Andreas Wellinger (Niemcy) 449

4. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 383

5. Stefan Kraft (Austria) 342

6. Junshiro Kobayashi (Japonia) 334

7. Johann Andre Forfang (Norwegia) 320

8. Anders Fannemel (Norwegia) 265

9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 254

10. Dawid Kubacki (Polska) 243

...

14. Piotr Żyła (Polska) 187

15. Stefan Hula (Polska) 148

17. Maciej Kot (Polska) 128

39. Jakub Wolny (Polska) 15



Klasyfikacja TCS (po dwóch zawodach):

1. Kamil Stoch (Polska) 563,1 pkt

2. Richard Freitag (Niemcy) 551,3

3. Dawid Kubacki (Polska) 530,8

4. Junshiro Kobayashi (Japonia) 526,3

5. Anders Fannemel (Norwegia) 525,5

6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 518,7

7. Andreas Wellinger (Niemcy) 515,2

8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 513,2

9. Tilen Bartol (Słowenia) 510,6

10. Karl Geiger (Niemcy) 509,3

...

16. Stefan Hula (Polska) 492,4

17. Maciej Kot (Polska) 492,3

24. Piotr Żyła (Polska) 465,4

46. Jakub Wolny (Polska) 113,6