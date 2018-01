Hannawald obawia się Stocha. "To wybitny zawodnik"





- Kamil w obecnej formie jest w stanie powtórzyć mój wyczyn, ale ja sam wiem, jakie to trudne - powiedział Sven Hannawald, niemiecki triumfator Turnieju Czterech Skoczni, który jako jedyny w historii wygrał wszystkie konkursy. Organizatorzy zawodów liczą jednak na kolejne zwycięstwo Polaka i przyjazd naszych kibiców do Austrii.

"Chciałbym pozostać tym jedynym"

Dotychczas tylko jednemu skoczkowi w historii udało się wygrać wszystkie konkursy. W sezonie 2001/02 dokonał tego Hannawald.



- Chciałbym pozostać tym jedynym. Teraz trochę się obawiam, ale jeśli Kamilowi się powiedzie, to na pewno na to zasłużył. To wybitny zawodnik – powiedział były niemiecki skoczek, dziś komentator telewizyjny.



Polacy, którzy dotarli do Innsbrucku w poniedziałek w nocy, od samego początku powtarzają, że właśnie regeneracja i odpoczynek mogą zadecydować o końcowym zwycięstwie. Ten zawodnik, który zachowa najwięcej sił, będzie w stanie błysnąć w ostatnim konkursie w Bischofshofen.

Stoch przed trzecimi zawodami jest w jeszcze lepszej sytuacji niż przed rokiem, kiedy na półmetku zawodów też był liderem, ale drugiego Austriaka Stefana Krafta wyprzedzał zaledwie o 0,8 pkt. Teraz nad Niemcem Richardem Freitagiem ma 11,8 pkt przewagi. Trzeci w tegorocznym TCS jest Dawid Kubacki.

- Spokojnie, to nic nie znaczy – tonuje euforyczne nastroje trener Biało-Czerwonych Stefan Horngacher.

Zapełnią obiekt po brzegi

- Mimo wszystko liczymy na to, że pod Bergisel będzie komplet. Przyjdzie na pewno wielu turystów, którzy przyjechali pojeździć na nartach, a taki przerywnik jest dla nich zawsze dodatkową atrakcją – powiedział szef miejscowego klubu Alfons Schranz.



Z kolei organizatorzy sobotnich zawodów w Bischofshofen liczą na zwycięstwo Stocha w Innsbrucku.



- Wtedy zjedzie wielu Polaków, którzy są wielkimi fanami skoków narciarskich i zapełnią obiekt po brzegi. Tak było też w zeszłym roku – wyznał szef komitetu organizacyjnego Hannes Pichler.



Kwalifikacje w Innsbrucku odbędą się w środę, konkurs dzień później.