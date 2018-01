Video: Fakty TVN

Kamil Stoch coraz bliżej wygrania wszystkich konkursów...

Kamil Stoch rządzi w Innsbrucku - znowu był najlepszy, i znowu w pięknym stylu. Polak wygrał trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni i historyczny tryumf ma na wyciągnięcie ręki. Jeżeli wygra także w sobotę, osiągnie to, co udało się do tej pory tylko niemieckiemu skoczkowi Svenowi Hannawaldowi.

»