Stoch poza zasięgiem, Kubacki najlepszy z pozostałych





Foto: PAP/EPA | Video: Grzegorz Momot / PAP/EPA Polacy ciągle w olimpijskiej formie

Genialny lot Kamila Stocha, tylko niewiele gorszy Dawida Kubackiego i dwa pierwsze miejsca. Polacy rządzili w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego w fińskim Lahti. Awans uzyskała cała szóstka Polaków.

Piątek na skoczni Salpausselka był dla Stocha od samego początku bardzo udany. Lider reprezentacji Polski nie miał sobie równych w dwóch seriach treningowych. Nie skakał najdalej, ale rekompensaty za wiatr pozwalał mu plasować się na pierwszym miejscu. W drugiej sesji tuż za plecami kolegi uplasował się Kubacki.

Złoty Stoch, wielka Czeszka i odebrany medal Igrzyska w... czytaj dalej » Już w samych kwalifikacjach Polacy potwierdzili świetną dyspozycję.

Stoch w innej lidze

Tym razem Stoch nie pozostawił już żadnych wątpliwości. Odpalił prawdziwą petardę, a rywale mogli tylko klaskać z zachwytu. 134,5 m to był nokaut i przeskoczona skocznia.

Niemal równie doskonale wypadł Kubacki, który także lądował poza rozmiarem skoczni - 130,5 m - i uplasował się tuż za plecami kolegi.

W pierwszej dziesiątce zmieścił się jeszcze Maciej Kot. Próba na 121,5 m dała mu dziewiąte miejsce.

Awans ma też pozostała trójka, ale ich lokaty nie są już tak imponujące - 19. był Jakub Wolny (120,5), 27. Piotr Żyła (117,5 m) i 35. Stefan Hula (116 m).

W sobotę w Lahti odbędzie się konkurs drużynowy, w którym wystąpią Stoch, Kubacki, Kot i Hula. W tym samym składzie Polacy zdobyli brązowy medal olimpijski w Pjongczangu.

Rywalizacja indywidualna w niedzielę. To wtedy Stoch rozpocznie ostateczną walkę o Kryształową Kulę. Na razie jest liderem Pucharu Świata, a jego forma nie wskazuje, by miało się to wkrótce zmienić.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach narciarskich Miejsce Zawodnik Kraj Punkty 1. Kamil Stoch Polska 863 2. Richard Freitag Niemcy 820 3. Andreas Wellinger Niemcy 736 4. Daniel-Andre Tande Norwegia 710 5. Johann Andre Forfang Norwegia 529 6. Robert Johansson Norwegia 448 7. Stefan Kraft Austria 444 8. Junshiro Kobayashi Japonia 434 9. Anders Fannemel Norwegia 416 10. Dawid Kubacki Polska 415 ... 13. Stefan Hula Polska 320 14. Piotr Żyła Polska 310 21. Maciej Kot Polska 216 38. Jakub Wolny Polska 39 65. Tomasz Pilch Polska 1