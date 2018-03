Co to były za skoki! Stoch znokautował konkurencję





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Stoch po raz kolejny pokazał klasę

Kamil Stoch z ogromną przewagą wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Lahti. Mistrz olimpijski z Pjongczangu swoim doskonałym występem pokazał, że jest w wyśmienitej formie i rywalom będzie bardzo trudno z nim wygrać.

Stoch zdecydowanie prowadził już po pierwszej serii konkursu w Lahti. Lider Pucharu Świata uzyskał 132 metry. Drugi był Ryoyu Kobayashi, który skoczył 129,5 m i tracił do Polaka aż 13,5 pkt. Trzeci Norweg Andreas Stjernen osiągnął 124 metry.

Dobił rywali

Znów dalekie skoki Orłów. Mocniejsi tylko Niemcy Polscy skoczkowie... czytaj dalej » W drugiej serii Stoch był zdecydowanym faworytem do zwycięstwa i nie zawiódł oczekiwań. Trzykrotny mistrz olimpijski oddał skok marzenie - poszybował 134 metry! Jego łączna nota to 314,2 pkt. Drugiego w stawce Niemca Marcusa Eisenbichlera (124,5 i 129,5 m) wyprzedził aż o 28,2 pkt. To była deklasacja!

27 pucharowe zwycięstwo Stocha było niezwykle okazałe. Nie często się też zdarza, by skoczek, który triumfował na igrzyskach, potrafił wygrać w pierwszych zawodach po nich. Jak widać skoczek z Zębu nie stracił nic ze swojej olimpijskiej formy.

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Stoch ma 963 punkty. Drugi jest Niemiec Richard Freitag - 836 pkt, a trzeci jego rodak Andreas Wellinger - 768 pkt.

Źródło: EPA Kamil Stoch ma powody do zadowolenia

Kubacki tuż za podium

Trzecie miejsce w Lahti ostatecznie zajął Austriak Stefan Kraft, a tuż za podium uplasował się Dawid Kubacki. "Mustaf" był niepocieszony. Szansa na podium była spora. W pierwszej serii osiągnął 124 metry. Zaatakował w drugiej. 127,5 m wystarczyło jednak tylko do czwartej lokaty.

W finale wystąpił komplet sześciu Polaków. Maciej Kot zajął czternaste miejsce, Piotr Żyła szesnaste, Stefan Hula siedemnaste, a Jakub Wolny uplasował się na 26. pozycji.



W sobotę w Lahti w "drużynówce" Polacy - w identycznym składzie jak na igrzyskach - uplasowali się na drugiej pozycji.

Wyniki indywidualnego konkursu w Lahti:

1. Kamil Stoch (Polska) - 132/134 m - 314,2 pkt.

2. Marcus Eisenbichler (Niemcy) - 124,5/129,5 m - 286 pkt.

3. Stefan Kraft (Austria) - 124/128,5 m - 285,9 pkt.

4. Dawid Kubacki (Polska) - 124/127,5 m - 283 pkt.

…

14. Maciej Kot (Polska) - 124,5/125 m - 265,7 pkt.

16. Piotr Żyła (Polska) - 124,5/122,5 m - 258,5 pkt.

17. Stefan Hula (Polska) - 122,5/123 m - 258,3 pkt.

26. Jakub Wolny (Polska) - 117/120 m - 242,2 pkt.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach narciarskich Miejsce Zawodnik Kraj Punkty 1. Kamil Stoch Polska 963 2. Richard Freitag Niemcy 836 3. Andreas Wellinger Niemcy 768 4. Daniel-Andre Tande Norwegia 723 5. Johann Andre Forfang Norwegia 555 6. Stefan Kraft

Austria 504 7. Markus Eisenbichler

Niemcy 480 8. Robert Johansson

Norwegia 470 8. Junshiro Kobayashi Japonia 470 10. Dawid Kubacki Polska 465 ... 13. Stefan Hula Polska 334 14. Piotr Żyła Polska 325 21. Maciej Kot Polska 234 37. Jakub Wolny Polska 44 65. Tomasz Pilch Polska 1