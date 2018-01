Stoch najgorzej w sezonie. "Ostatnie wydarzenia kosztowały mnie dużo energii"





Foto: LISI NIESNER / PAP/EPA/LISI NIESNER | Video: PAP/EPA Kamil Stoch poza pierwszą dwudziestką

Kamil Stoch ma za sobą najgorszy występ w Pucharze Świata w tym sezonie. W sobotę na Kulm nie zmieścił się nawet w pierwszej dwudziestce. Po konkursie przyznał, że mogło to być spowodowane zmęczeniem po Turnieju Czterech Skoczni.

Polak oddał dwa równe, ale krótkie skoki na odległość - 193,5 i 193 metrów. Po dyskwalifikacji dwóch zawodników (nieprawidłowe kombinezony) awansował o dwa miejsca i ostatecznie został sklasyfikowany jako 21.

Małysz nie ukrywa: wyniki Polaków nieco poniżej oczekiwań Dyrektor sportowy... czytaj dalej » Po konkursie sam przyznał, że to efekt zmęczenia po TCS. W austriacko-niemieckiej imprezie skakano niemal codziennie, a po imprezie największy szum był rzecz jasna wokół Stocha.

- Chciałbym wypaść lepiej, ale zdaję sobie sprawę z tego, co się teraz dzieje. To, co wydarzyło się ostatnio, kosztowało mnie dużo energii i samopoczucia, ale to przejściowa sytuacja - zapewnił w rozmowie z portalem skijumping.pl Stoch.

Powiększył prowadzenie

Mimo słabszej lokaty, Polak i tak umocnił się na pozycji lidera Pucharu Świata. Wyprzedza Niemców - nieobecnego w ten weekend Richarda Freitaga (o 22 pkt), oraz Andreasa Wellingerem (o 148 pkt).



Zawody na Kulm są próbą generalną przed mistrzostwami świata w lotach, które w dniach 18-21 stycznia gościć będzie niemiecki Oberstdorf. W niedzielę w Austrii odbędzie się drugi konkurs indywidualny (godz. 14.15).

Wyniki:

1. Andreas Stjernen (Norwegia) 407,6 pkt (229,0/226,0)

2. Daniel Andre Tande (Norwegia) 405,1 (210,5/240,5)

3. Simon Ammann (Szwajcaria) 399,9 (218,0/227,5)

4. Robert Johansson (Norwegia) 399,0 (211,5/230,0)

5. Noriaki Kasai (Japonia) 395,0 (216,0/227,0)

6. Peter Prevc (Słowenia) 392,4 (219,0/214,0)

...

14. Stefan Hula (Polska) 367,3 (208,0/210,5)

17. Piotr Zyla (Polska) 354,5 (210,5/200,0)

21. Kamil Stoch (Polska) 343,5 (193,5/193,0)

23. Maciej Kot (Polska) 341,9 (196,0/193,0)

33. Dawid Kubacki (Polska) 156,6 (187)

37. Jakub Wolny (Polska) 144,6 (175,5)

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 1. Kamil Stoch (Polska) 733 punkty 2. Richard Freitag (Niemcy) 711 3. Andreas Wellinger (Niemcy) 585 ... 12. Dawid Kubacki (Polska) 283 15. Piotr Żyła (Polska) 227 16. Stefan Hula (Polska) 208

20. Maciej Kot (Polska) 156 38. Jakub Wolny (Polska) 31