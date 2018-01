Medal odebrany. "To moja nagroda za trudy i wyrzeczenia"





W strumieniach deszczu, w obecności kilku tysięcy kibiców w centrum Oberstdorfu Kamil Stoch odebrał srebrny medal mistrzostw świata w lotach. Na podium stanął obok mistrza Norwega Daniela Andre Tandego i brązowego medalisty Niemca Richarda Freitaga.

- Każdy medal jest super, a ten w szczególności, bo bardzo długo na niego czekałem. W tym krążku schowane jest wiele szczęścia i radości. To moja nagroda za trudy i wyrzeczenia, które musiałem poświęcić, by tutaj być - skomentował Stoch tuż po zejściu z podium.



To on ze wszystkich medalistów jest najbardziej utytułowany, choć dla każdego z nich to pierwszy taki krążek w kolekcji. Ani Tande, ani też Freitag nie mieli w swoim dorobku medalu mistrzostw świata w lotach.



- Ten sezon jeszcze trwa i wiele fajnych imprez przed nami. Nie można zapomnieć o konkursie drużynowym, który zaplanowany jest na niedzielę. To też jest dla nas szansa - zapowiedział najlepszy z polskich skoczków.

Źródło: PAP/Grzegorz Momot Podium mistrzostw. Kamil Stoch, Daniel-Andre Tande i Richard Freitag

Jeden medal, wielu zasłużonych

Po raz kolejny Stoch podziękował całemu swojemu sztabowi. - Nie można na pewno podzielić tego medalu na małe kawałki. Oczywiście to ja staję na podium i ja go odbieram, ale on należy też do sztabu szkoleniowego. To oni mi pomagają, kształtują i stwarzają okazję do wygrywania zawodów. Tak samo jest wkład naszych rodzin - podkreślił.



To drugi medal mistrzostw świata w lotach narciarskich wywalczony przez Polaka. Pierwszy, brązowy, zdobył Piotr Fijas w 1979 roku w Planicy. To także jedyny medal, jakiego brakowało w kolekcji Stochowi.



Konkurs drużynowy zaplanowany jest na niedzielę na godzinę 16.