Stoch nie wariuje. "Staram się zejść na ziemię"





Był szczęśliwy, bo w tydzień wygrał wszystko, co było do wygrania w Turnieju Czterech Skoczni. Ale jako to on, był skromny i sam uspokajał. - W dalszym ciągu zdaję sobie sprawę, że to nie koniec sezonu, nawet nie jego połowa - przyznał na gorąco mistrz Kamil Stoch.

Jego nie zmieni chyba żaden sukces. Właśnie został drugim człowiekiem, który wygrał cztery konkursy prestiżowego cyklu. Po zwycięstwie w Bischofshofen był spokojny, to on tonował nastroje.

Pewnie wie, że za chwilę mistrzostwa świata w lotach i igrzyska olimpijskie.

- W dalszym ciągu zdaję sobie sprawę, że to nie koniec sezonu, nawet nie jego połowa. Dlatego staram się zejść na ziemię, nawet nie wznosić zbyt wysoko, tylko pracować - rzekł.

Profesjonalista

Jemu po prostu wciąż jest mało. Brzmiał jak profesjonalista. Czym dla niego jest zwycięstwo? Na to pytanie również odpowiedział w swoim stylu. - Każde jest trudne, bo okupione pracą, wyrzeczeniem i wysiłkiem. Każde smakuje tak samo, bo to nagroda za to wszystko, co się wkłada, żeby wygrać - tłumaczył ze stoickim spokojem.

Skromnością biło od niego także wtedy, gdy został zapytany, w czym tkwi jego sukces. - W drużynie - odparł mistrz.

Nic, tylko brać z niego przykład. Warto. Stoch po raz drugi rzędu triumfował w Turnieju Czterech Skoczni. To również dwukrotny złoty medalista olimpijski z Soczi i mistrz świata z Predazzo. A przecież on ma dopiero 30 lat.

Wyniki konkursu 1. Kamil Stoch (Polska) 132,5 i 137 m, 275,6 pkt 2. Anders Fannemel (Norwegia) 130 i 139 m, 272,4 3. Andreas Wellinger (Niemcy) 129 i 139,5 m, 270,5 ... 9. Dawid Kubacki (Polska) 132 i 127,5 m, 253,5 14. Stefan Hula (Polska) 123,5 i 126 m, 233 23. Piotr Żyła (Polska) 121 i 125,5 m, 220,7 Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 1. Kamil Stoch (Polska) 723 punkty 2. Richard Freitag (Niemcy) 711 3. Andreas Wellinger (Niemcy) 569 ... 11. Dawid Kubacki (Polska) 283 15. Piotr Żyła (Polska) 213 16. Stefan Hula (Polska) 190 19. Maciej Kot (Polska) 148 37. Jakub Wolny (Polska) 31