Stoch nie ma dość. "Chcę skakać coraz dalej"





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Stoch jest w nieziemskiej formie

Kamil Stoch ani myśli się zatrzymywać. Jest w życiowej formie, ale sam przekonuje, że dostrzega u siebie jeszcze rezerwy. - Chcę w dalszym ciągu szukać czegoś, co mogę zrobić lepiej - przyznał po zwycięstwie w Lillehammer.

Genialny Stoch, wspaniały Kubacki. Polskie podium w Lillehammer Polski dzień w... czytaj dalej » Poza wpadką w Oslo, gdzie nie poradził sobie z wiatrem, Stoch deklasuje ostatnio konkurencję. Rządził w Lahti, a w środę wygrał 28. konkurs w Pucharze Świata, nad drugim Dawidem Kubackim miał ponad 27 punktów przewagi, nad trzecim Robertem Johanssonem - ponad 30.



Nie odpowiedział jednak na pytanie, czy w ostatnich dniach osiągnął najlepszą dyspozycję w karierze.



- Nie chcę się na ten temat wypowiadać. Chcę robić swoje, chcę się tym cieszyć, w dalszym ciągu szukać czegoś co mogę zrobić lepiej, skakać coraz dalej - podkreślił.



Stoch jak to on, zachowuje spokój. - Nie chcę dać się zbytnio temu wszystkiemu ponieść, nie chcę odlecieć w chmury. Staram się twardo stąpać po ziemi, bo wiem, ile pracy mnie kosztowało i ile wciąż kosztuje, aby oddawać takie skoki - przyznał w rozmowie ze skijumping.pl.

Źródło: PAP/EPA Kamil Stoch wciąż w wielkiej formie

Szkoda Huli

Na podium skończyło dwóch Polaków, a mogło trzech, ale Stefan Hula, który po pierwszej serii był trzeci, w finale wypadł gorzej i spadł na dziewiąte miejsce.



Stoch we wtorek podwoił przewagę punktową nad drugim w klasyfikacji norweskiego cyklu Raw Air Johanssonem. Wyprzedza go już o 56,2 pkt. Na cykl składają się kwalifikacje oraz konkursy na skoczniach w Oslo, Lillehammer, Trondheim i na mamucim obiekcie w Vikersund. Zwycięzca otrzyma czek na 60 tys. euro.



W środę odbędą się kwalifikacje do konkursu w Trondheim.

Wyniki konkursu w Lillehammer:

1. Kamil Stoch (Polska) 306,4 (140,5/141,0)

2. Dawid Kubacki (Polska) 278,7 (139,0/140,5)

3. Robert Johansson (Norwegia) 273,7 (137,0/136,5)

---

14. Piotr Żyła (Polska) 252,8 (133,0/128,5)

20. Jakub Wolny (Polska) 239,6 (132,0/124,0)

31. Maciej Kot (Polska) 114,8 (126,0)



Klasyfikacja Raw Air:

1. Stoch 1141,5 pkt

2. Johansson 1085,3

3. Forfang 1055,5

---

6. Kubacki 1040,8

16. Hula 853,2

26. Żyła 718,1

31. Wolny 696,6

35. Kot 569,1

Klasyfikacja PŚ (po 17 z 22 zawodów):

1. Kamil Stoch (Polska) 1103 pkt

2. Richard Freitag (Niemcy) 913

3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 849

---

8. Dawid Kubacki (Polska) 550

13. Stefan Hula (Polska) 363

14. Piotr Żyła (Polska) 355

21. Maciej Kot (Polska) 234

36. Jakub Wolny (Polska) 64

69. Tomasz Pilch (Polska) 1