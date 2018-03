Imponujące zarobki Stocha. Znów nie daje szans konkurencji





"Kamil, jesteś niesamowity"

Do pobicia zostały tylko indywidualne rekordy. Stoch będzie... Kamil Stoch deklasuje konkurencję. Nikt i nic nie jest już w stanie odebrać mu Kryształowej Kuli. Do zwycięstwa wystarczyłoby mu szóste miejsce w niedzielnym konkursie w norweskim Vikersund. Na finał do Planicy jedzie więc na zupełnym luzie.

Stoch bezapelacyjnym królem zimy

Kamil Stoch, który w niedzielę zapewnił sobie triumf w Pucharze Świata w skokach, otwiera też listę płac Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). W tym sezonie z tytułu oficjalnych premii zarobił 158 800 franków szwajcarskich, czyli ponad 570 tys. złotych.

Drugi na liście najlepiej zarabiających skoczków jest Norweg Daniel Andre Tande - 134 500, a trzeci Niemiec Richard Freitag - 122 000 CHF.

Bez premii z turniejów

W bilansie wynagrodzeń Stocha nie uwzględniono m.in. dodatkowej nagrody za zwycięstwo w zakończonym w niedzielę norweskim cyklu Raw Air, która wyniosła 60 tys. euro, czyli ponad 250 tys. złotych. Lista płac FIS nie zawiera też nagrody za triumf w Willingen Five (25 tysięcy euro) oraz premii za zwycięstwo w 66. Turnieju Czterech Skoczni (20 tys. euro).



Niespodzianka dla Stocha. Dostał prezent od norweskiej telewizji To była doskonała... czytaj dalej » W czołowej dziesiątce zestawienia zarobków jest jeszcze drugi Polak - Dawid Kubacki. Z sumą 93 800 franków (niespełna 340 tys. złotych) zajmuje siódmą pozycję i jest pierwszym, który nie przekroczył granicy 100 tys. franków.



Premia FIS za pierwsze miejsce w każdym konkursie indywidualnym to 10 tys. franków, za drugie - 8 tys., a za trzecie - 6 tys. Ostatnią premiowaną, 30. lokatę w serii finałowej, federacja wycenia na 100 franków. Triumf w drużynie to 7500 franków, drugie miejsce to 5500.



Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą handlową.



Lista płac PŚ w skokach w sezonie 2017/18 (po 28 z 31 zawodów):

1. Kamil Stoch - 158 800 CHF (ok. 572 tys. złotych)

2. Daniel Andre Tande (Norwegia) - 134 500

3. Richard Freitag (Niemcy) - 122 000

4. Johann Andre Forfang (Norwegia) - 117 200

5. Robert Johansson (Norwegia) - 115 900

6. Andreas Wellinger (Niemcy) - 104 000

7. Dawid Kubacki - 93 800

...

12. Stefan Hula - 63 850

13. Piotr Żyła - 55 650

15. Maciej Kot - 53 900

37. Jakub Wolny - 7 100

69. Tomasz Pilch - 100

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata Miejsce Zawodnik Kraj Punkty 1. Kamil Stoch Polska 1243 2. Richard Freitag Niemcy 990

3. Daniel-Andre Tande Norwegia 925

4. Andreas Wellinger

Niemcy 813

5. Stefan Kraft Austria 741

6. Robert Johansson

Norwegia

740

7. Johann Andre Forfang Norwegia 709

8. Dawid Kubacki

Polska 594 9. Andreas Stjernen

Norwegia

588 10. Marcus Einsebichler Niemcy 557 ... 13. Stefan Hula Polska 401 14. Piotr Żyła Polska 399 21. Maciej Kot Polska 249 36. Jakub Wolny Polska 71 69. Tomasz Pilch Polska 3