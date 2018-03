Kamil Stoch deklasuje konkurencję. Nikt i nic nie jest już w stanie odebrać mu Kryształowej Kuli. Do zwycięstwa wystarczyłoby mu szóste miejsce w niedzielnym konkursie w norweskim Vikersund. Na finał do Planicy jedzie więc na zupełnym luzie.

To była doskonała niedziela dla Kamila Stocha. Polski skoczek zapewnił sobie końcowy triumf w Pucharze Świata, wygrał prestiżowy cykl Raw Air, a na koniec otrzymał jeszcze prezent od norweskiej telewizji. I bardzo się z niego ucieszył, bo jest to koszulka jego ukochanej drużyny piłkarskiej - Liverpoolu.

Na mamuciej skoczni w Vikersund Stoch był szósty. Jak na jego ostatnie popisy, wynik ten nie zwala z nóg, ale to nie ostateczna lokata była tym razem dla Polaka najważniejsza.

Priorytetem na zwody na największym obiekcie na świecie było pilnowanie 55-punktowej przewagi nad Norwegiem Robertem Johanssonem w Raw Air i skończenie konkursu przed Niemcem Richardem Freitagiem, bo to pozwalało mu zapewnić sobie Puchar Świata. To wszystko się udało, dlatego nasz skoczek mógł już tylko zbierać gratulacje i liczne nagrody.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata Miejsce Zawodnik Kraj Punkty 1. Kamil Stoch Polska 1243 2. Richard Freitag Niemcy 990

3. Daniel-Andre Tande Norwegia 925

4. Andreas Wellinger

Niemcy 813

5. Stefan Kraft Austria 741

6. Robert Johansson

Norwegia

740

7. Johann Andre Forfang Norwegia 709

8. Dawid Kubacki

Polska 594 9. Andreas Stjernen

Norwegia

588 10. Marcus Einsebichler Niemcy 557 ... 13. Stefan Hula Polska 401 14. Piotr Żyła Polska 399 21. Maciej Kot Polska 249 36. Jakub Wolny Polska 71 69. Tomasz Pilch Polska 3

A jak się wygrywa, to i wywiadów udziela się wielu. Tak też było po tym konkursie. Kiedy skoczek skończył rozmowę z dziennikarzem norweskiej telewizji, spotkała go miła niespodzianka.

- Kamil, zdobyłeś w tym roku złoty medal olimpijski, wygrałeś klasyfikacje generalną Pucharu Świata i cykl Raw Air, ale myślę, że z tego się ucieszysz - rozpoczął reporter, wyciągając czerwoną koszulkę Liverpoolu. Na twarzy Polaka od razu rozpromieniał uśmiech, a prowadzący kontynuował. - Wiem, że jesteś kibicem tego klubu, dlatego mam tu koszulkę z podpisem Jamiego Carraghera. Jest na niej specjalna dedykacja dla ciebie, dla Kamila Stocha - nigdy nie będziesz kroczył sam (motto kibiców Liverpoolu - red.) - mówił dziennikarz przekazując Polakowi upominek.

- Dziękuję, naprawdę bardzo dziękuję - cieszył się Stoch.

Kamil Stoch pretty happy with his gift from @NRK_Sport today. Signed Liverpool jersey from @Carra23 . That's one happy legend!! #skijumping#skijumpingpl#skijumpingfamily@Skijumpingpl@FISskijumpingpic.twitter.com/tIZYTCDRoo

— Hans Kristian Valset (@haaaaaansik) 18 marca 2018