Reprezentanci Polski w biathlonie oraz narciarstwie alpejskim i biegowym złożyli w czwartek w Centrum Olimpijskim ślubowanie przed wyjazdem do Pjongczangu na zimowe igrzyska. W imieniu zawodników słowa przysięgi odczytała biathlonistka Weronika Nowakowska.

Kolejni reprezentanci Polski złożyli olimpijskie ślubowanie

Reprezentanci Polski w biathlonie oraz narciarstwie alpejskim i biegowym złożyli w czwartek w Centrum Olimpijskim ślubowanie przed wyjazdem do Pjongczangu na zimowe igrzyska. W imieniu zawodników słowa przysięgi odczytała biathlonistka Weronika Nowakowska.

"Zaszczyt i stres". Pierwsza grupa olimpijczyków złożyła ślubowanie

Przysięgę odebrali podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jan Widera oraz sekretarz PKOl Adam Krzesiński.



- Serce biło mi równie mocno, co w trakcie wysiłku na zawodach - wyznała 31-letnia Nowakowska.

Zabrakło Justyny Kowalczyk

W obecnym sezonie Pucharu Świata to ona prezentuje się najlepiej spośród polskich zawodniczek. W styczniu w Oberhofie w biegu pościgowym zajęła czwarte miejsce. W Pjongczangu ma jeden cel - zdobyć medal.



- To jest moje wielkie marzenie, które skłoniło mnie do powrotu do sportu po przerwie macierzyńskiej. O jego spełnienie zamierzam więc z całej siły walczyć - podkreśliła.



Zwracając się do sportowców, Krzesiński zwrócił uwagę, że z igrzysk z medalami wracają nieliczni. Życzył wszystkim, aby bez względu na zajęte miejsce mieli poczucie sportowego spełnienia, świadomości, że w rywalizacji zrobili wszystko, co tylko mogli.

W gronie biegaczy narciarskich zabrakło Justyny Kowalczyk. Ona formę szlifuje w Kazachstanie i jako jedyna ślubować będzie już w Pjongczangu.



Na kolejne dni zaplanowano jeszcze pięć takich uroczystości. Jako ostatni olimpijskie nominacje 12 lutego odbiorą snowboardziści.



Igrzyska w Korei Południowej potrwają od 9 do 25 lutego.