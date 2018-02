Polacy straszą przed igrzyskami. Stoch i Żyła na podium





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Kamil Stoch drugi w Willingen

Wygrać się nie udało, ale to był bardzo dobry konkurs w wykonaniu Polaków. Aż czterech z nich skończyło w najlepszej dziesiątce, na podium było dwóch - Kamil Stoch i Piotr Żyła. To ostatnie skakanie przed igrzyskami w Pjongczangu.

Po Willingen szybkie przepakowanie i można odlatywać do Korei Południowej. Cieszy forma Polaków. W konkursie olimpijskim w drużynie będą faworytami, a o medal w indywidualnych walczyć będzie nie tylko Kamil Stoch.



Po pierwszej serii niedzielnych zawodów aż czterech z nich było w czołowej dziesiątce. Stoch usadowił się w wygodnym miejscu do ataku na 27. w karierze zwycięstwo w Pucharze Świata. Był drugi, za Johannem Andre Forfangiem. Norweg straszył już w serii próbnej, którą wygrał, a w pierwszej serii konkursowej poleciał najdalej ze wszystkich - 147, 5 m, o dwa dalej od Stocha. Norweg prowadził o niespełna pięć punktów.



Trzeci był Dawid Kubacki, Piotr Żyła - szósty, a Maciej Kot - dziewiąty. Można było zacierać ręce przed finałową serią. Pewne było, że w rolach głównych nie wystąpi Richard Freitag. Lider klasyfikacji generalnej zepsuł swój skok, nie doleciał do 130. metra, był pod koniec drugiej dziesiątki, ale zleciał jeszcze niżej. To wielka niespodzianka przed igrzyskami.

Źródło: PAP/EPA Niemiec Freitag zawalił w pierwszej serii

Hula wystrzelił

Warunki się pogarszały, coraz obficiej padał śnieg, zwalniając prędkość skoczków na rozbiegu. Porządkowi nie nadążali z oczyszczaniem torów zjazdowych. Było parę krótkich skoków, ale Stefanowi Huli, Maciejowi Kotowi i Piotrowi Żyle to nie przeszkodziło.

Huli pierwszy skok nie wyszedł. Na półmetku był dopiero 23, ale w końcu starł złe wrażenie. Odpalił 145 metrów. Kot obronił miejsce w dziesiątce, a Żyła na parę chwil został nawet liderem i jak to on - cieszył się jak dziecko.

Norweg nie dał się wyprzedzić

Zostali najlepsi. Kubacki, Stoch i Forfang. Dawid sobie nie poradził w powietrzu, odległość 133,5 m sprawiła, że mógł zapomnieć o podium. Stoch nie zawiódł - 140,5 m dało mu prowadzenie, Żyła spadł na drugie miejsce.

Wszyscy czekali na odpowiedź Norwega. Tylko Forfang mógł wygrać ze Stochem. I wygrał, bo poleciał 144,5 m. Wyprzedził Kamila o dwa punkty.

Źródło: PAP/EPA Johann Andre Forfang najlepszy w Willingen

Stoch drugi, trzeci Żyła. W dziesiątce znaleźli się jeszcze Kubacki (siódmy) i Kot (ósmy). Brawo Orły!

Kamil w niedzielę nie wygrał, ale objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, korzystając z załamania formy Freitaga. Niemiec uplasował się dopiero na 28. miejscu.

Źródło: PAP/EPA Kamil Stoch nowym liderem Pucharu Świata WYNIKI KONKURSU:

1. Johann Andre Forfang (Norwegia) 147,5 i 144,5 m, 271,4 pkt

2. Kamil Stoch (Polska) 145,5 i 140,5 m, 269,4

3. Piotr Żyła (Polska) 142 i 138,5 m, 245,1

---

7. Dawid Kubacki (Polska) 138 i 133,5 m, 236,6

8. Maciej Kot (Polska) 142 i 133,5 m, 236,2

12. Stefan Hula (Polska) 126,5 i 145 m, 231

31. Jakub Wolny (Polska) 128 m, 96,6

KLAS. GENERALNA PUCHARU ŚWIATA:

1. Kamil Stoch (Polska) 863

2. Richard Freitag (Niemcy) 820

3. Andreas Wellinger (Niemcy) 736