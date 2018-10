Stoch ograny, Kubacki mistrzem Polski





Foto: PAP/Grzegorz Momot | Video: PAP Do inaugracji Pucharu Świata pozostały trzy tygodnie

Dawid Kubacki (TS Wisła Zakopane) zdobył w Zakopanem tytuł mistrza Polski w skokach narciarskich na igelicie. Drugie miejsce zajął Piotr Żyła (WSS Wisła w Wiśle), a trzecie - Kamil Stoch (KS Eve-nement Zakopane).

Po pierwszej serii prowadził Kubacki, który za skok na odległość 135,5 m otrzymał notę 154,1 pkt. Drugi był Żyła (133 m, 148,6 pkt), a trzeci Stoch (130 m, 143,2 pkt).



Druga seria nie zmieniła kolejności na podium. Kubacki i Żyła uzyskali po 136,5 m, a Stoch wylądował dwa metry bliżej. Tytułu, wywalczonego dwa lata temu w Wiśle, bronił Maciej Kot (AZS Zakopane), który konkurs zakończył na siódmym miejscu.



W mistrzostwach startowało 39 zawodników. Z tego powodu nie przeprowadzono kwalifikacji.

Trzy tygodnie do inauguracji

Kończy karierę trzeci raz. Ahonen obiecał, że więcej nie skoczy Ze sportem... czytaj dalej » - Cieszę się, bo oddałem dwa dobre skoki, tym bardziej, że ostanie tygodnie były bardzo intensywne, ponieważ pracowaliśmy dużo nad motoryką. Teraz trzeba poszukać trochę świeżości, żeby do tej dobrej dyspozycji fizycznej doszła technika, wtedy już z niecierpliwością będę czekał na pierwszy start - powiedział Stoch.



Ponieważ do zawodów w Wiśle inaugurujących Puchar Świata pozostały trzy tygodnie, zapadła decyzja, że zamiast torów ceramicznych uruchomione zostaną lodowe. Mimo padającego deszczu warunki na skoczni były niezłe.



- Tory dobrze przygotowane, woda przy progu się nie zbierała, nie było też wiatru, więc chyba nikt nie narzekał. Jednym słowem udany konkurs, który tylko potwierdził bardzo dobre przygotowanie do sezonu naszej czołowej szóstki, którą świetnie dogania Kuba Wolny. To cieszy, że trener może mieć problem z wyborem składu do konkursów drużynowych - stwierdził prezes PZN Apoloniusz Tajner

Kibice częścią skoku

Pogoda odstraszyła część kibiców - na trybunach Wielkiej Krokwi zamiast spodziewanego blisko tysiąca, pojawiło się ich około 300. Tym właśnie najwytrwalszym skoczkowie podziękowali za doping.



- Mimo deszczu było was jednak tak wielu. Dla nas to wielka radość - podkreślił Stoch, a Kubacki dodał: Według mnie zawsze jakaś część każdego dobrego skoku to zasługa kibiców, a zwłaszcza tych, którzy nie zważając na deszcz czy mróz są zawsze z nami.



Wyniki MP w skokach narciarskich:

1. Dawid Kubacki (TS Wisła Zakopane) 320,6 pkt (135,5 i 136,5 m)

2. Piotr Żyła (WSS Wisła) 314,1 (133,0 i 136,5)

3. Kamil Stoch (KS Eve-nement Zakopane) 305,6 (130,0 i 134,5)

4. Stefan Hula (KS Eve-nement Zakopane) 295,2 (130,0 i 132,5)

5. Jakub Wolny (LKS Klimczok Bystra) 290,3 (126,5 i 136,5)

6. Klemens Murańka (TS Wisła Zakopane) 275,3 (128,5 i 131,5)