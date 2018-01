Orły wróciły z mistrzostw. "Wiatr troszeczkę nas postraszył"





Srebro Kamila Stocha i brąz w drużynie - to dorobek Polaków w mistrzostwach świata w lotach, które w weekend odbywały się w Oberstdorfie. Biało-Czerwoni wrócili do kraju, gdzie od piątku czeka ich w Zakopanem rywalizacja pucharowa.

Małysz spokojny. "Stoch utrzyma formę do igrzysk" Wygrany w pięknym... czytaj dalej » - Elegancki weekend, ale czuję już zmęczenie - przyznał Stoch po zakończeniu zawodów w Oberstdorfie.



Czasu na wytchnienie nie ma.

To taka nagroda

Samolot z reprezentantami wylądował w Balicach we wtorkowe popołudnie.



- Jako drużyna spisaliśmy się bardzo dobrze, rezultatem tego jest brązowy medal - wyznał Stoch. Przyznał, że nie czuje już żalu po odwołaniu ostatniej serii w konkursie indywidualnym. - Absolutnie nie ma to teraz znaczenia, wywalczyłem cenne srebro i jestem z niego naprawdę bardzo zadowolony. To taka nagroda za moją pracę, za trudy, za poświęcenie, które wkładam w każdy trening i każdy skok.



- Wiatr troszeczkę nas w niektóre dni postraszył, ale patrząc na to, jakie były prognozy, i tak mieliśmy spore szczęście z tymi warunkami, że zawody bez większych komplikacji udało się przeprowadzić - stwierdził Dawid Kubacki.

