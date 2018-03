Dwa dni przerwy i starczy, Kot już trenuje. "Czas brać się do roboty"





Miniony - bardzo udany dla polskich skoczków - sezon zakończył się w niedzielę. Wydawałoby się, że naszym zawodnikom należy się teraz dłuższy odpoczynek, ale na to liczyć nie mogą. Nie, kiedy trenerem kadry jest Stefan Horngacher. W środę wrócili już do treningów.

W sezonie 2017/2018 w Pucharze Świata regularnie skakało sześciu Polaków. Aż dla czterech z nich była to najlepsza zima w karierze.

Tak jeszcze nie skakali

Kamil Stoch wiadomo - był dominatorem, wygrał praktycznie wszystko. W ostatnich miesiącach zgarnął trzecie mistrzostwo olimpijskie, wicemistrzostwo świata w lotach, Puchar Świata, w genialnym stylu wygrał Turniej Czterech Skoczni i wszystkie pozostałe minicykle (Willingen Five, Raw Air i Planica 7). Tak nie dominował nawet wtedy, kiedy sięgał po dwa pierwsze tytuły olimpijskie (Soczi 2014).

Wreszcie na stałe do światowej czołówki doleciał Dawid Kubacki, który zaliczył pierwsze miejsca na zimowym podium. Stefan Hula życiową formę osiągnął w wieku 32 lat i otarł się o indywidualny medal olimpijski. A do tego jeszcze Jakub Wolny, który zaliczył pierwszy pełny sezon i regularnie punktował.

Zdeterminowany Kot

Tylko Piotr Żyła i Maciej Kot nie mogą być w pełni zadowoleni ze swoich rezultatów. Dość powiedzieć, że drugi z nich najwyżej był na ósmym miejscu w Niżnym Tagile, a jeszcze rok temu potrafił wygrywać konkursy PŚ.

Oczekiwanych wyników zatem nie było. Ale pozostała wielka determinacja, z której "Kocur" jest znany. Możemy być pewni, że ten skoczek zrobi wszystko, by wrócić do optymalnej dyspozycji.

Właściwie już robi, bo wznowił treningi, czym pochwalił się w mediach społecznościowych. 26-latek odpoczywał zatem tylko dwa dni i wrócił na salę gimnastyczną. Szybko, biorąc pod uwagę, że kolejny sezon rozpocznie się w drugiej połowie listopada.

"Koniec przerwy, czas brać się do roboty" - napisał pod zdjęciem na Instagramie.



Koniec przerwy, czas brać się do roboty #workhard #trening #kocur #goodday Post udostępniony przez Maciej Kot (@maciejkot) Mar 28, 2018 o 8:21 PDT