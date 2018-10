Gwiazda narciarstwa oczarowana swoim idolem. "Może trafiłam na jego dobry dzień"





Czekała, czekała i stało się - porozmawiała ze swoim idolem, wielkim Rogerem Federerem. - To bardzo fajne, że sportowiec takiego kalibru okazał się osobą tak miłą i dojrzałą — wyznała gwiazda narciarstwa alpejskiego Mikaela Shiffrin.

Znowu chce podbić dwie dyscypliny. Na przeszkodzie kalendarz imprez Czeszka Ester... czytaj dalej » Amerykanka i Szwajcar mają tego samego sponsora, do spotkania doszło zatem przy służbowej okazji. Po jego zakończeniu Shiffrin była oczarowana tenisistą tak bardzo, że zaproponowała powołanie w mediach społecznościowych akcji #BeLikeRoger.

"To jeszcze nie koniec"

- Nie wiem, może trafiłam na jego dobry dzień, ale był naprawdę bardzo uprzejmy, zresztą nie tylko dla mnie, a dla wszystkich, którzy zaangażowali się w to wydarzenie. Było lepiej, niż mogłam sobie wyobrazić - opowiadała na antenie CNN.



23-letnia alpejka już jest dwukrotną mistrzynią olimpijską - w slalomie i gigancie. Mistrzostwa świata zgarnęła trzy, wszystkie w slalomie. Kryształowe Kule ma dwie, z dwóch ostatnich sezonów.



- Nie ma znaczenia, ile sukcesów jest za mną. Najważniejsze, że wciąż odczuwam motywację. To jeszcze nie koniec - zapowiedziała, szykując się do Kryształowej Kuli numer 3.



37-letni Federer triumfów wielkoszlemowych uzbierał 20. I też nie zamierza się zatrzymać. Dopiero co - w niedzielę - wygrał halowy turniej ATP w rodzinnej Bazylei.

