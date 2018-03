Sezon życia 31-latka. "Indywidualne podium gdzieś na mnie czeka"





Nagrodę dla odkrycia sezonu zazwyczaj przyznaje się zawodnikom młodym. Gdyby ktoś chciał ją wręczyć za miniony sezon któremuś z polskich skoczków narciarskich, powinien jednak wyróżnić Stefana Hulę. 31-latek tak dobrze nie spisywał się nigdy wcześniej.

Hula w Pucharze Świata zadebiutował 13 lat temu, a pierwsze punkty zdobył w 2006 roku. Później przez wiele sezonów właściwie nie było o nim słychać. Regularnie kończyć zawody w najlepszej trzydziestce zaczął dopiero w cyklu 2015/16.

Wrócił mocniejszy

Fortuna: gratulować, dziękować i już cieszyć się na kolejny sezon To był piękny... czytaj dalej » Kolejny zaczął na podobnym poziomie, ale początek 2017 roku znów był w jego wykonaniu słabszy. W trakcie przedolimpijskiej próby na obiekcie normalnym w Pjongczangu upadł, a w kolejnym konkursie w Oslo nie przeszedł kwalifikacji.



I zakończył sezon.



Niewielu widziało wtedy w Huli mocny punkt drużyny na południowokoreańskie igrzyska. Tym bardziej, że zespół w składzie Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła i Dawid Kubacki zdobył w 2017 roku w Lahti złoty medal mistrzostw świata. Wierzył w siebie za to sam Hula.



- Po upadku w Pjongczangu obiecałem sobie, że wrócę na tę skocznię mocniejszy i wszystko będzie dobrze - przyznał urodzony w Szczyrku zawodnik.



Sezon rozpoczął od siódmego miejsca podczas inauguracji w Wiśle, co było wyrównaniem jego najlepszego wyniku w karierze. - Dobrze przepracowałem lato i miałem podstawy do optymizmu - oznajmił. I zapowiedział, że będzie walczył o miejsce w zespole na konkursy drużynowe.

Trochę cierpliwości i szczęścia

Ciężka praca nie poszła na marne. Kryzys najpierw dopadł Kota, potem Żyłę. Zastępujący ich Hula prezentował się bardzo dobrze i Biało-Czerwoni w zmaganiach drużynowych zajęli kolejno: trzecie miejsce w mistrzostwach świata w lotach, pierwsze w konkursie PŚ w Zakopanem i trzecie w igrzyskach w Pjongczangu, a w marcu dołożyli jeszcze drugie miejsca w PŚ w Lahti, Oslo i Vikersund.

Źródło: PAP/EPA Stefan Hula ma za sobą sezon życia

Huli zabrakło jedynie indywidualnego sukcesu, choć miejsca na podium bywały blisko. W Zakopanem po pierwszej serii prowadził, ale ostatecznie zajął czwarte miejsce, a do trzeciego zabrakło mu zaledwie 0,3 pkt. Pierwszy na półmetku był także w olimpijskim konkursie w Pjongczangu, jednak po finałowym skoku, przy którym miał niesprzyjające warunki wietrzne, uplasował się na piątej pozycji.



- Stefan potrzebuje jeszcze trochę cierpliwości oraz szczęścia, bo ono w tym sporcie również jest niezbędne - oświadczył Adam Małysz, przed laty świetny skoczek, a teraz dyrektor w Polskim Związku Narciarskim.



W zakończonym w niedzielę sezonie Hula w klasyfikacji generalnej zajął 13. miejsce. Zgromadził 431 punktów - dla porównania w 13 wcześniejszych cyklach łącznie zdobył ich 593. - To wszystko daje mi motywację do dalszej pracy. Wierzę, że indywidualne podium gdzieś na mnie czeka - przyznał zawodnik.