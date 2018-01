Rywale Stocha bezradni. "Pokonać go? To trudne"





»

Kamil Stoch rządzi w Turnieju Czterech Skoczni. Właśnie wygrał trzeci konkurs i w sobotę tylko katastrofa odbierze mu zwycięstwo w całym cyklu. Wiedzą o tym jego rywale.

Trener Polaków straszy rywali: Kamil ma jeszcze rezerwę Trener Stefan... czytaj dalej » Stoch wygrał w Oberstdorfie. Później było Garmisch-Partenkirchen, a w czwartek Innsbruck. Jest w rewelacyjnej formie. Już dołączył do grona dziesięciu skoczków z hat-trickiem w Turnieju Czterech Skoczni. Cztery wygrane w jednej imprezie odniósł jednak tylko - 16 lat temu - Sven Hannawald.



W sobotę Rakieta z Zębu ma szansę dogonić Niemca. Po upadku w czwartek z walki o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej TCS wypisał się Richard Freitag. Drugi w niej Andreas Wellinger traci do Stocha aż 64,5 punktu. To przepaść.

Lepszego nie widać

Jak odrobić taką stratę, jeśli podwójny mistrz olimpijski tak lata, że trudno z nim w ogóle wygrać? - On jest w fantastycznej w formie. Żeby go pokonać, trzeba oddać dwa perfekcyjne skoki. To będzie trudne, ale spróbuję w Bischofshofen - przyznał po konkursie w Innsbrucku Wellinger. On skończył zawody na trzecim miejscu.

Drugi był Daniel Andre Tande, obecnie czwarty w klasyfikacji generalnej TCS. Również zdaje sobie sprawę, jaki poziom osiągnął polski skoczek. - Żeby go pokonać, trzeba po prostu skakać lepiej. Tyle że obecnie nie widać, aby ktoś miał taką możliwość - nie ma złudzeń Norweg.



Ostatnie zawody w sobotę, kwalifikacje - w piątek o godz. 17.

Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni 1. Kamil Stoch (Polska)

833,2 pkt 2. Andreas Wellinger (Niemcy) 768,7 3. Junshiro Kobayashi (Japonia) 765,7 4. Daniel-Andre Tande (Norwegia)

749,7 . Dawid Kubacki (Polska) 749,7 ... 13. Stefan Hula (Polska) 724,0 14. Maciej Kot (Polska)

721,4 17. Piotr Żyła (Polska) 693,8 31. Jakub Wolny (Polska) 338,7 56. Tomasz Pilch (Polska)

102,7





