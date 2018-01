Rosyjscy paraolimpijczycy też wykluczeni z igrzysk





»

Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski (IPC) zdecydował o wykluczeniu Rosji z rozpoczynających się 9 marca igrzysk sportowców niepełnosprawnych w Pjongczangu. Dopuścił jednak możliwość startu indywidualnych zawodników z tego kraju pod neutralną flagą.

Sportowcy z Rosji, którzy chcą wystąpić w Korei Południowej muszą spełnić kilka warunków, m.in. przejść w ciągu ostatnich sześciu miesięcy dwa oficjalne badania antydopingowe.

Dopuszczeni do rywalizacji mogą zostać rywalizujący z biathlonie, narciarstwie alpejskim, biegach narciarskich, snowboardzie i curlingu na wózkach. Nie będą zaś mieli możliwości wystartować w drużynowej rywalizacji w hokeju na sledgach (rodzaj sanek ze stalowymi łyżwami zamiast płóz).

"Nastąpiła znacząca poprawa"

Ze względu na instytucjonalny charakter afery dopingowej i liczne przypadki stosowania niedozwolonych środków przez Rosjan tamtejszy komitet paraolimpijski został zawieszony ze skutkiem natychmiastowym 7 sierpnia 2016 roku, tym samym wykluczając zawodników z tego kraju z letniej rywalizacji w Rio de Janeiro. Kilkanaście dni później poinformowano, że Rosjanie mogą nie wystąpić też w Pjongczangu. Termin podania decyzji w tej sprawie kilkakrotnie przekładano, a ostatecznie ogłoszono ją w poniedziałek.



- Decyzja dotycząca Rio była słuszna. Pozytywne wyniki badań dopingowych nie były przypadkowe ani pojedyncze. To była zorganizowana akcja, która zagrażała sportowi jaki znamy. Ale teraz, 17 miesięcy później, to już inna sytuacja. Nastąpiła znacząca poprawa, którą musimy docenić. Wcześniej nie byliśmy w stanie stwierdzić, którzy z rosyjskich sportowców są czyści, a którzy nie. Teraz mamy głębokie przekonanie, że system w tym kraju nie jest już skorumpowany i chcemy pozwolić zawodnikom, którzy są czyści, wystąpić pod neutralną flagą - zaznaczył przewodniczący IPC Brazylijczyk Andrew Parsons.

30-35 paraolimpijczyków z Rosji

Paraolimpijskie zmagania w Korei Południowej odbędą się w dniach 9-18 marca. IPC zastosował takie samo rozwiązanie co wcześniej Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który zdecydował, że w lutowych igrzyskach w Pjongczangu zabraknie reprezentacji Rosji. Niektórzy zawodnicy z tego kraju będą jednak także mogli startować pod flagą olimpijską. Pod koniec stycznia podano, że 169 pełnosprawnych sportowców z Rosji zostało dopuszczonych do udziału w lutowej imprezie.



IPC spodziewa się, że w Korei Południowej wystartuje na tych zasadach 30-35 sportowców niepełnosprawnych z Rosji. Cztery lata temu w Soczi reprezentacja gospodarzy liczyła 69 zawodników, którzy wywalczyli łącznie 80 krążków (30 złotych, 28 srebrnych i 22 brązowe), co dało pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej.



Niepełnosprawni sportowcy z Rosji dostali tymczasową zgodę na starty w zawodach Pucharu Świata w tym roku pod neutralną flagą, dzięki czemu byli w stanie spełnić kryteria kwalifikacji na paraolimpiadę w Pjongczangu.