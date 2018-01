Rosjanie przesłuchiwani. Połowa chce startować w Pjongczangu





Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS) rozpoczął w poniedziałek przesłuchania rosyjskich sportowców, którzy zostali dożywotnio zdyskwalifikowani przez komisję dyscyplinarną Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl).

Odwołania od decyzji MKOl złożyły 42 osoby. Wezwanie do stawienia przed CAS otrzymało 39 Rosjan, którzy zostali przyłapani na dopingu podczas ponownego badania próbek pobranych w trakcie igrzysk olimpijskich w Soczi w 2014 roku.



Przyjechała kontrola dopingowa, rosyjscy sportowcy uciekli Sportowcy z Rosji... czytaj dalej » - Posiedzenie CAS, które zwykle odbywa się w Lozannie, tym razem zostało przeniesione do centrum konferencyjnego w Genewie, gdzie są lepsze warunki do przesłuchania także wielu świadków i ekspertów - oznajmił sekretarz generalny CAS Matthieu Reeb.

Stracili 13 medali

Zgodnie z programem, postępowanie CAS zakończy się najpóźniej w sobotę lub w niedzielę, a ostateczna decyzja zapadnie do 31 stycznia. Z 42 osób, które się odwołują, 21 w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia chce wystartować w igrzyskach w Pjongczangu, które rozpoczynają się 9 lutego.



Do tej pory sportowcy rosyjscy z powodu stosowania dopingu stracili 13 medali zimowych igrzysk w Soczi - cztery złote, osiem srebrnych i jeden brązowy. Sankcje nałożył Międzynarodowy Komitet Olimpijski.



Pierwotnie Rosja zajęła pierwsze miejsce w tabeli medalowej - 13 złotych, 11 srebrnych i 9 brązowych. Po dyskwalifikacjach jej bilans to 9-3-8.



Zawodników przed CAS bronią adwokaci wynajęci przez narodowy komitet olimpijski. Są wśród nich Rosjanie, ale także Szwajcarzy i Francuzi.