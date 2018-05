Razem wchodzili na Nanga Parbat, on tam został. Teraz Revol pisze do Mackiewicza





Cztery miesiące po dramatycznych wydarzeniach na zboczach Nanga Parbat ocalała w pakistańskich górach Elisabeth Revol napisała list do Tomasza Mackiewicza. Polak nie wrócił z tamtej wyprawy. "Tobie zawdzięczam, że żyję" - przekonuje w emocjonalnym wpisie na Facebooku Francuzka.

Revol i Mackiewicz zdobyli "Nagą Górę" bez butli tlenowych, zimą, czego wcześniej nikt nie dokonał. Tuż przed szczytem Polak zaczął odczuwać skutki choroby wysokościowej. Podczas powrotu wspinacze musieli się rozdzielić. Na pomoc ruszyła im ekipa ratunkowa. Dotarła tylko do Revol. Próba ratowania Mackiewicza, będącego na wysokości około 7200 metrów, nie była możliwa ze względu na złą pogodę.

"Nie wiem, jak to się stało"

"Nie wiem, kiedy przekroczyłeś ekstremalną granicę i czy ja mogłam ją dostrzec. Nie wiem, w którym momencie zaczęłam Ciebie tracić i kiedy byłeś już w punkcie bez odwrotu. Ty sam to czułeś?" - pyta Revol.

"Na 90 metrów przed szczytem jeszcze świetnie się czułeś. Później mało rozmawialiśmy, ale ani więcej, ani mniej niż wcześniej. Wspinaliśmy się, jak gdyby nigdy nic, skoncentrowani… Nie wiem, jak to się stało, że dzisiaj mówimy sobie "adieu". Jedyne co odczuwam, to Twoją nieobecność i całą falę uczuć" - relacjonuje Francuzka.

"Byłeś człowiekiem o wielkim sercu i walczyłeś do końca, by zejść jak najniżej i ocalić mi życie. Tobie przede wszystkim zawdzięczam, że żyję. Tomku, gdybyś nie miał siły i odwagi by walczyć, by zejść na 7280 m podczas tej lodowej, nieludzkiej nocy z 25 na 26 stycznia, nie byłoby mnie tu, a byłabym z Tobą…" - twierdzi.

Mackiewicz został na górze, Revol udało się sprowadzić

"Nie jestem gotowa"

Revol zaznacza jak wiele kosztuje ją przekazanie swoich myśli. Przyznaje, że zabranie się do napisania listu jeszcze niedawno było niemożliwe. "Dziś piszę do ciebie ten pożegnalny list, ale wolę zakończyć go, mówiąc: "do widzenia". Inaczej ciągle nie potrafię. Przeżyłam z tobą niepowtarzalne chwile i doznania, dokonaliśmy razem rzeczy pięknych i autentycznych." - wspomina.

"Moja pamięć powoli się budzi i wypełnia" - opisuje obrazowo Francuzka. "Moje emocje mogę ubrać w słowa. Idę naprzód we mgle, która powoli się rozmywa. Moje myśli pozostają przy Tomku, na Nandze, i przy tych emocjach, które przeżyłam tam wysoko - z nim, a później bez niego. Gdy jestem sama, tysiące słów i dźwięków przychodzi mi na myśl w tym samym czasie. Może siła słów ukoi ból. Jedyne co robię, to myślę o jego życiu, filozofii, miłości do Nangi." - zwraca się do Mackiewicza.

"Jego sposób na życie"

Polaka znała od lat. Pisze o nim jako o wyjątkowej osobie.

Polaka znała od lat. Pisze o nim jako o wyjątkowej osobie.

"Tomek jest jednym z tych, którzy dali mi chęci na spędzenie czasu na tej górze. Pomogli nasycić się jej ciszą. Dali odwagę, by zrobić krok w nieznane. Ten krok w stronę odkrycia siebie, krok w stronę zbadania swoich własnych możliwości. Będąc z tobą na górze zrozumiałam co czułeś i co cię pchało, by wciąż iść dalej i spędzać tam tyle czasu. To wrażenie bezmiaru, który nie przytłacza, a wręcz przeciwnie - daje chęć latania, w górę, na szczyty, do nieba, w przestrzeni. Zawroty głowy. To potęga wszechświata, jak mówiłeś… - tłumaczy Revol.

"Poznanie kogoś takiego jak ty jest rzadkie i wyjątkowe. Byłeś panem Nangi i po raz kolejny pojawiłeś się na tej górze, żeby nie żałować, żeby dokończyć twój projekt. Twoja pasja do tej góry nie miała końca. Była jak sen, a ty miałeś energię, żeby do końca tym snem żyć. Dziękuję Tomku, że byłeś tym, kim byłeś." - tymi słowami zwraca się Revol do Mackiewicza.

