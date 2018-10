Mistrzyni olimpijska nie daje się rakowi. "Chcę wrócić do normalnego życia"





- Na początku nie mogłam w to uwierzyć. Nikt nie spodziewa się słów "masz raka". Dla takiej osoby, jak ja - młodej i sprawnej - która była na sportowym szczycie, wydawało się to niemożliwe - wyznała amerykańska biegaczka narciarska Kikkan Randall. Mistrzyni olimpijska z Pjongczangu jest w trakcie leczenia. Poddać się nie zamierza.

35-letnia Randall czuła się spełniona. Na igrzyskach w Korei w końcu zdobyła upragnione złoto. Harowała na to całą karierę, udało się w 18. olimpijskim wyścigu (konkretnie w sprincie drużynowym razem z Jessicą Diggins). Lepszego zakończenia kariery nie mogła sobie wymarzyć, bo co może być piękniejszego dla sportowca, który decyduje się na emeryturę będąc na absolutnym topie.



Mistrzyni musiała zamieszkać w domu bez schodów. "Są wrogiem moich kolan" Młoda jest, 29... czytaj dalej » I nagle szok, złość i niedowierzanie. W czerwcu, zaledwie cztery miesiące po życiowym sukcesie, u Randall zdiagnozowano raka piersi. O chorobie poinformowała miesiąc później. To jasne, że jej życie musiało się zmienić, ale sama dodała, że prognozy były optymistyczne, bo rak został wykryty we wczesnym stadium. Zaczęła się walka, o której szczerze postanowiła opowiedzieć.



- Na początku nie mogłam w to uwierzyć. Nikt nie spodziewa się słów "masz raka". Dla takiej osoby, jak ja - młodej i sprawnej - która była na sportowym szczycie, wydawało się to niemożliwe. Od razu zdałam sobie jednak sprawę z wagi sytuacji - wyznała w wywiadzie dla dziennika "USA Today".

Poszła do fryzjera

I podeszła do sprawy jak sportowiec. Postanowiła zebrać wokół siebie sztab ludzi, którzy pozwolą opracować plan działania, wesprzeć i pokierować.



- Zdawało się, że wszytko dzieje się błyskawicznie. Chemioterapię rozpoczęłam około miesiąc po otrzymaniu diagnozy. Podzieliliśmy ją na sześć cykli, co trzy tygodnie. Przed chemioterapią każdy słyszy czym ona jest, o jej ewentualnych skutkach ubocznych. Ale tak naprawdę trudno cokolwiek przewidzieć, bo każdy organizm reaguje na nią inaczej. Postanowiłam, że będę - jak tylko to możliwe - prowadzić aktywny tryb życia. Wiem do czego przez lata przyzwyczaił się mój organizm - dodała Randall.



Były i dołki, to zrozumiałe, ale udało się jej zaliczyć kilka treningów z przyjaciółmi i byłymi kolegami z kadry. Drugą sprawą było zaakceptowanie nowego wyglądu.



- Zastanawiałam się, czy wypadną mi włosy. Pod koniec trzeciego tygodnia pierwszego cyklu zauważyłam, że zaczęłam je tracić. Poszłam więc do fryzjera, z którym współpracuję od dziesięciu lat, i ogolił mi głowę. Dobrze, że zrobiłam to za jednym zamachem. Dziś jestem całkiem łysa, ale pogodziłam się z tym. Są i plusy, bo prysznic trwa krócej i nie muszę układać fryzury - wyjaśniła Amerykanka.



Ostatni cykl

Randall może liczyć nie tylko na wsparcie męża, który zrezygnował ze swojej pracy, oraz dwuletniego synka. Wyrazy otuchy ślą do niej kibice w mediach społecznościowych.

- Dam z siebie jak najwięcej, żeby sprostać wyzwaniu. Podejdę do tego z wielką wytrwałością i energią tak jak, gdy byłam olimpijką - zadeklarowała.



Czeka ją jeszcze szósty - ostatni cykl - chemioterapii, później zabieg. - Mam nadzieję, że zimą wrócę do normalnego życia - zakończyła.

