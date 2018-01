Miarka się przebrała. Ziobro wyrzucony z kadry





Jan Ziobro skreślony z kadry B skoczków narciarskich - poinformował w środę Polski Związek Narciarski. Decyzja ta to efekt krytyki trenerów reprezentacji Polski oraz ataku Adama Małysza, których dopuścił się zawodnik.

To, co dzieje się na linii Ziobro - polski związek wywołało wielkie poruszenie w środowisku. Wszystko zaczęło się dwa tygodnie temu, gdy skoczek, który ma na swoim koncie triumf w konkursie Pucharu Świata, pierwszy raz opublikował na Facebooku film. Zapowiedział w nim, że zawiesza karierę, bo czuje się dyskryminowany i bezpodstawnie odstawiony od kadry A. W kolejnych nagraniach oskarżył trenerów, działaczy i Adama Małysza.

Niegdyś wybitny skoczek a dziś dyrektor kadry skoczków odpowiedział jeden raz i drugi. "Nie będę więcej brał udziału w jego błazenadzie i wypowiadał się na jego temat w internecie czy za pośrednictwem mediów. Takie załatwianie sprawy uważam za dziecinadę. Jeśli Jan chce ten swój serial emitować, proszę bardzo. Niech puszcza kolejne odcinki. Ale uważam, że to paranoja" - powiedział po najnowszym materiale opublikowanym przez brązowego medalistę MŚ 2015 w Falun w drużynie. Ziobro zaatakował, Małysz odpowiedział. "Błazenada, dziecinada" Kolejny film, w... czytaj dalej »

"Nieuzasadnione odczucia"

Do sprawy odniósł się też prezes PZN Apoloniusz Tajner. - W jego głowie pojawiło się poczucie niesprawiedliwości. Do odejścia szykował się od dłuższego czasu. Zabrakło mu wytrwałości - mówił.

Brakowało jednak stanowiska całego związku. Aż do środowego popołudnia. "Po zapoznaniu się z przebiegiem uczestnictwa oraz ze stanowiskiem sztabu szkoleniowego Kadry B oraz Dyrektora Adama Małysza, które dotyczyły publicznych wypowiedzi zawodnika Jana Ziobry, Prezydium PZN stwierdza, że odczucia zawodnika o dyskryminowaniu Go przez członków sztabu szkoleniowego są nieuzasadnione, a powołania do udziału w zawodach FIS były podyktowane tylko i wyłącznie aktualnym poziomem sportowym. Warunków tych, w ocenie sztabu szkoleniowego, zawodnik nie spełniał" - czytamy w oświadczeniu na stronie internetowej PZN.

A to nie wszystko. Ziobro został też skreślony z zaplecza reprezentacji. "W związku z oświadczeniem zawodnika o zawieszeniu swojej kariery sportowej, Prezydium PZN podjęło decyzję o skreśleniu Jana Ziobry ze składu Kadry Narodowej B w skokach narciarskich z dniem 15.01.2018 roku" - można przeczytać dalej.

PZN zakazało członkom sztabów szkoleniowych oraz dyrektorowi Małyszowi wypowiadania się na ten temat. "Medialne zamieszanie w tej sprawie i w tym okresie działa negatywnie na przygotowania zawodników do Igrzysk Olimpijskich" - zakończono.





