Putin dostał zaproszenie, ale nie jedzie na igrzyska





Prezydent Rosji Władimir Putin nie wybiera się na igrzyska do Pjongczangu. Taką informację przekazał rzecznik Kremla. Z powodu dopingowej afery na ruszających w lutym zimowych igrzyskach zabraknie rosyjskiej reprezentacji.

- Prezydent nie ma takich planów - przyznał Dmitrij Pieskow, gdy zapytano go o wyjazd jego szefa do Korei Płd. Rzecznik Kremla nie wykluczył, że plany prezydenta mogą jeszcze ulec zmianie.



Kolejni Rosjanie dożywotnio wykluczeni z igrzysk Międzynarodowy... czytaj dalej » Putina na olimpijskie święto jeszcze we wrześniu, w bezpośredniej rozmowie, zaprosił koreański prezydent Moon Jae-in. Ale to było na długo zanim Międzynarodowy Komitet Olimpijski wykluczył Rosję z udziału w igrzyskach. Karę wymierzono po wielokrotnych dopingowych wpadkach rosyjskich sportowców w Soczi, na poprzednich zimowych igrzyskach.

Bez 13 medali

Po wykryciu zorganizowanego procederu, w który zamieszane było m.in. moskiewskie laboratorium antydopingowe, Rosja straciła 13 olimpijskich medali z Soczi, w tym cztery złote.

W środę z szefa komitetu organizacyjnego piłkarskich mistrzostw świata zrezygnował wiceminister sportu Witalij Mutko. Jego nazwisko pojawiło się w raportach Światowej Agencji Antydopingowej w kontekście afery ze stosowaniem zakazanych środków.



W igrzyskach w Pjongczangu będą mogli wziąć udział ci rosyjscy sportowcy, którzy nie mieli doświadczenia z dopingiem. Wystąpią jednak pod neutralną flagą, w strojach bez narodowych barw.